Les services d’abonnement Sneaker cherchent à simplifier la collecte – WWD

Le monde a adopté la revente de baskets – faisant passer le segment du jour au lendemain à un marché de plusieurs milliards de dollars – mais le monde est-il prêt pour les services d’abonnement de baskets ?

Alors que des versions plus limitées sont lancées et que les amateurs de baskets ne parviennent pas à sécuriser ces styles en raison des robots en ligne, des ventes dérobées et des prix de revente très élevés, des entreprises comme SoleSavy, Sneakertub, FTL, Kicks on a Budget, Studio Sole et Kyx World récemment lancé cherchent à démocratiser le industrie des baskets.



Les entreprises ont différents types de modèles d’abonnement. Pour certains, les utilisateurs restent au courant des baisses et se connectent, comme SoleSavy, et d’autres permettent aux utilisateurs d’essayer de porter des baskets à édition limitée pendant un mois, comme Kyx World.

“[SoleSavy] commence par ma passion en tant que sneakerhead, mais ma frustration avec l’industrie », a déclaré le cofondateur de SoleSavy, Dejan Pralica.

Pralica et Justin Dusanj ont fondé SoleSavy en 2018 pour servir de terrain d’entente aux collectionneurs, créer une communauté de passionnés de baskets et les aider à sécuriser les styles qu’ils achètent directement auprès des marques et des détaillants. Ils achètent également des stocks au détail, mais ils visent à travailler directement avec les marques d’ici 2022. Les cofondateurs ont levé 2 millions de dollars de financement en janvier.

“Ils valorisent la communauté et la camaraderie plus que quiconque”, a déclaré Pralica. “Il n’y a pas de monde dans les baskets où vous avez un taux de réussite de 100%. Il y a des hauts et des bas et tout au long de tout cela, ils veulent d’autres personnes qui aiment ça et ne les jugeraient pas pour leurs habitudes de dépenses.

Les utilisateurs s’abonnent à la plate-forme pour 33 $ par mois pour en savoir plus sur les baskets, surveiller les chutes de baskets, s’inscrire pour des prix et des remises, enregistrer leurs informations pour acheter des baskets beaucoup plus rapidement et commencer à collecter en tant qu’individu ou avec un partenaire via ce que Pralica a décrit comme « la communauté en cohortes.

SoleSavy a également intégré l’influenceuse de baskets torontoise Anna Bediones pour créer la communauté des femmes de l’entreprise. Pralica a expliqué que certaines femmes dans les communautés de baskets cacheront intentionnellement leur visage et leur identité dans les communautés mixtes par sécurité, mais dans les communautés de femmes, elles sont plus ouvertes au partage.

« Cela change la façon dont ils interagissent », a-t-il expliqué. « Si vous êtes une femme qui aime les baskets, vous pouvez faire partie de notre communauté ou de la communauté réservée aux femmes. Achetez cette sneaker Air Jordan 1 Mid, portez-la et ne vous sentez pas jugé. En fin de compte, les baskets sont des baskets.

Alors que SoleSavy est une plate-forme permettant aux amateurs de baskets, nouveaux et existants, de se réunir et d’apprendre, de partager et d’acheter, Kyx World propose aux abonnés environ une à quatre baskets par mois à porter, et même à acheter si le style s’ils souhaitent garder il.

« L’entreprise est née de mon propre comportement », a déclaré Brian Mupo, PDG de Kyx World. Mupo et son cofondateur Steve Dorfman ont lancé la société d’abonnement de location le 1er juin, proposant des collaborations Nike avec le rappeur Travis Scott et le designer Virgil Abloh, ainsi que des baskets Jordan Brand et Yeezys. Il y a actuellement 3 500 chaussures en stock achetées de diverses manières, y compris des sites de revente et nettoyées à fond pour les éraflures et les marques avec même un éclairage UV.

Mupo a déclaré que les abonnés ne seront pas facturés pour les éraflures, mais ils le feront s’ils vont trop loin, comme “verser de la peinture dessus”, a-t-il déclaré.

“J’avais l’habitude d’acheter et de vendre des baskets”, a déclaré Mupo. «Nous avions une entreprise de tutorat qui était une entreprise prospère qui m’a permis d’acheter des chaussures quand je le voulais et de les vendre pour un petit profit ou une petite perte. Je m’engageais dans un modèle de location à très forte intensité de capital et de temps. Ce comportement ne se limitait pas à moi, mais d’autres adoptaient le même comportement.

Mupo a ajouté qu’une grande partie de la campagne marketing de l’entreprise est constituée de collectionneuses de baskets, affirmant qu’un quart de leurs abonnés sont des femmes, ce qui dépasse la tendance du marché.

« Les femmes sont plus susceptibles de s’abonner que leurs homologues masculins par habitant », a-t-il déclaré. “Nous proposons des tailles et des sélections inclusives pour les femmes et les hommes et créons une opportunité égale d’accès aux baskets les plus tendances.”

Mais le problème que les deux services d’abonnement cherchent à résoudre est l’accessibilité. Les sneakerheads s’attendent à manquer des gouttes sur l’application Snkrs de Nike et l’application Confirmed d’Adidas, ainsi que des tombolas en magasin où les amis des détaillants gagneraient, et des versions en ligne où les revendeurs inondent le système de bots qui peuvent acheter plusieurs paires dans quelques secondes seulement.

Les détaillants ont renforcé leur sécurité afin de lutter contre les bots et les revendeurs, mais la bataille continue. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsqu’Ann Hebert a démissionné de Nike après que son fils, Joe Hebert, se soit révélé être un revendeur, ce qui a soulevé des inquiétudes pour les acheteurs et les collectionneurs qui n’ont toujours pas réussi à obtenir des baskets sur l’application Snkrs de Nike, qui relevait de la compétence d’Hebert. Les deux plates-formes visent à uniformiser les règles du jeu pour les vrais acheteurs et collectionneurs qui peuvent être exclus de la communauté des baskets en raison du pipeline de la vente au détail à la revente.

“Je suis fatigué que la voix la plus forte soit la revente”, a déclaré Pralica. « Cela va devenir un problème dans différents domaines. Il y a la billetterie où la revente était un problème dans l’industrie. Les consoles Playstation 5 sont difficiles à acheter. En fin de compte, les marques ne savent pas qui est leur client, ce qui est demandé ou non ou ce qui est gonflé par la revente. Tout est conçu en fonction du volume que nous pouvons extraire des personnes. C’est froid et pas amusant.

Mupo a une vision différente de la façon dont l’abonnement peut changer le jeu, en disant: «Cette tarte à version limitée augmente assez rapidement. C’est une industrie de 10 milliards de dollars maintenant et sa taille doublera au cours des 10 prochaines années et la façon dont je nous vois est une évolution naturelle au-delà de la revente, car les prix augmentent tellement avant que l’économie ne s’installe et nous devons trouver un moyen plus efficace.