Les services d’ambulance à vélo de Delhi s’arrêtent pendant COVID – voici pourquoi

Arvind Kejriwal, ministre en chef, Delhi avait lancé des services d’ambulance à vélo pour l’Est à titre pilote en 2019

L’installation de vélo-ambulance qui a été lancée en février 2019 a été abandonnée en mars 2020; quand la pandémie a frappé le pays. Le service a été lancé par le gouvernement AAP sous la direction du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. La raison invoquée derrière cette décision était le déclenchement de la pandémie de coronavirus. Selon la réponse à la RTI, 16 de ces ambulances à vélo ont été achetées par le gouvernement. La RTI a été déposée par le porte-parole du BJP de Delhi, Harish Khurana. Dans la réponse, il est constaté que les services d’ambulance de bus ont été interrompus car l’infection par le covid a commencé à se propager dans la ville.

La réponse indique cependant que les services ont été interrompus car le taux d’infection à Covid a commencé à augmenter dans la ville l’année dernière. Quel est l’intérêt de ces services de santé qui doivent être arrêtés lorsque cela est le plus nécessaire, a déclaré Khurana, car les services ont été arrêtés au moment où Delhi connaissait une grave crise sanitaire.

Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi, avait lancé des services d’ambulance à vélo pour l’Est à titre pilote en 2019. Selon lui, le service d’ambulance à vélo contribuera à fournir une réponse préhospitalière rapide dans les zones encombrées/achalandées de la ville. Il était prévu d’étendre les services, mais a toutefois été interrompu en raison de covid-19.

Un responsable du gouvernement de Delhi, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré à Indianexpress.com que le service de bus-ambulance en période de covid n’était pas pratique; il mettait le conducteur en contact étroit avec le patient. Un tel contact étroit ne serait pas là dans les quatre roues. Le gouvernement de Delhi n’a cependant pas répondu officiellement aux questions sur la question.

2000 appels à vélo-ambulance depuis le lancement

Selon les données obtenues citées dans Indianexpress.com, le service d’ambulance à vélo, qui a commencé comme projet pilote en février 2019, a fini par recevoir plus de 2 000 appels, voire plus au cours des quatre premiers mois de son lancement. Dans un nombre total d’appels téléphoniques de près de 68 pour cent, certains patients n’ont pas été trouvés à l’endroit indiqué tandis que d’autres ont été pris en charge avec succès par les ambulances.

Cout du projet

Arvind Kejriwal, ministre en chef, Delhi et Satyendar Jain, ministre de la Santé ont lancé la flotte de 16 vélos au secrétariat de Delhi en février. Approuvé par le cabinet en 2018, le coût total du projet s’élevait à Rs 40 lakh bien équipé d’une bouteille d’oxygène portable, d’une trousse de premiers secours, d’un GPS et d’un appareil de communication.

