Les services de métro et de bus font face à des coupures car TfL sera «à court d’argent» dans quatre jours

Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour sauver le réseau de transport de la capitale d’un « cycle de déclin » qui a » tourmenté » la ville, préviennent les chefs d’entreprise.

Depuis le début de la pandémie, Transport for London (TfL) a obtenu plus de 4 milliards de livres sterling de financement grâce à trois renflouements gouvernementaux pour maintenir ses services de métro et de bus en fonctionnement.

Mais son accord actuel expire le 11 décembre et le secrétaire aux Transports Grant Shapps n’a pas encore rencontré le maire Sadiq Khan pour discuter d’un autre plan de sauvetage.

Si un accord n’est pas conclu à temps, cela pourrait signifier que les lignes de bus devront être réduites d’un cinquième, tandis que les services du métro de Londres seraient réduits de près de 10 %.

L’annulation des contrats de chaîne d’approvisionnement devrait également affecter 43 000 emplois à Derby, Falkirk, Bolton, Liverpool, Yorkshire et Ballymena, en Irlande du Nord.

Des inquiétudes subsistent également quant à la fermeture permanente de la ligne Bakerloo afin de réduire les coûts.

Les services de bus devraient être réduits de près de 10 % à moins que le réseau de transport ne reçoive un autre renflouement (Photo : .)

Plus tôt cette semaine, Khan a déclaré à CityAM qu’il n’y avait eu « aucun engagement » de Shapps. Il a ajouté: « Le temps presse pour sauver TfL d’un scénario de déclin géré.

« J’espère que le gouvernement fera un tour de table dans les prochains jours afin que nous puissions sauver le réseau de transport de Londres, et avec lui la reprise économique de la capitale et du pays au sens large. »

Cependant, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le problème était que Khan « avait accepté d’identifier des sources de revenus nouvelles ou accrues » avant le 19 novembre, mais que « celles-ci n’ont pas été identifiées ».

Un plan de sauvetage de 1,6 milliard de livres sterling a été convenu en mai 2020, suivi d’un accord de 1,8 milliard de livres sterling en novembre, qui a été prolongé jusqu’à fin mai.

Un troisième accord en juin a fourni 1,08 milliard de livres sterling supplémentaires pour maintenir le réseau de transport à flot.

Le maire de Londres dit qu’il n’y a eu « aucun engagement » de Whitehall sur la crise (Photo: AP)

Au début de la pandémie, les recettes tarifaires de TFL ont chuté de 90%, et il y a eu une baisse similaire des revenus publicitaires, rapporte la BBC.

Il y a eu 200 millions de trajets en bus et en métro au cours des quatre semaines précédant la mi-octobre, contre 271 millions au cours de la même période de février 2020.

TfL a besoin de 500 millions de livres sterling du gouvernement central pour assurer le fonctionnement des services cette année et bien plus encore pour sauver le réseau à long terme.

Un groupe de 80 entreprises, groupes et organisations a demandé qu’un accord équitable soit conclu avec l’organisme de transport pour garantir que la capitale dispose d’infrastructures appropriées pour soutenir son économie.

Dans une lettre au chancelier Rishi Sunak, ils ont déclaré: « En tant que dirigeants d’un large éventail d’entreprises et d’organisations, nous vous écrivons pour exprimer notre grave inquiétude quant à l’avenir des transports londoniens.

Il est à craindre que la ligne Bakerloo ne soit définitivement fermée à moins qu’un financement supplémentaire ne soit fourni (Photo: PA)

« Les décisions prises concernant le financement de TfL dans les prochains jours auront des impacts profonds et à long terme pour l’économie britannique, la réalisation des objectifs environnementaux de la capitale et la vie des individus dans le sud-est au sens large – en particulier ceux qui sont les plus défavorisés et dont les communautés sont parmi celles qui ont le plus besoin d’être améliorées.

« Le succès économique de Londres – et les avantages substantiels et tangibles qu’il procure à l’ensemble du Royaume-Uni – ne peuvent être tenus pour acquis. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons montré à plusieurs reprises notre engagement à soutenir le réseau de transport de Londres pendant la pandémie, en fournissant plus de 4 milliards de livres sterling de financement d’urgence à Transport for London.

« Nous continuerons de discuter de toute autre exigence de financement avec TfL et le maire, et tout soutien fourni se concentrera sur le rétablissement de TfL sur une base financière durable d’une manière équitable pour les contribuables de tout le pays. »

