Donald Trump a maintenant plus d’un milliard de dollars de dettes envers la Deutsche Bank et la somme colossale de 340 millions de dollars est due bientôt. Il a de réels problèmes financiers.

Cette crise a conduit des sources de renseignement et de sécurité à craindre qu’il ne soit soumis à des offres en espèces d’autres pays à la recherche d’informations de renseignement qu’il pourrait avoir de son temps au pouvoir.

Trump a montré pendant son mandat que garder les secrets des services de renseignement américains n’était pas son point fort. Son partage et sa déformation des informations ont provoqué plusieurs désordres diplomatiques alors qu’il était président.

À un moment donné, Trump a donné à un ambassadeur russe des détails sur une mission secrète auprès des services de sécurité israéliens du Mossad en Syrie.

Il a également partagé une image satellite sur les réseaux sociaux qui montrait les capacités des satellites espions américains.

Sa première mise en accusation était due à l’utilisation de faux renseignements sur l’ingérence ukrainienne dans l’élection présidentielle de 2016 alors qu’il tentait de provoquer l’Ukraine à enquêter sur Biden et son fils, Hunter.

Un haut responsable du renseignement de l’OTAN a déclaré: «C’est une personne qui a démontré sa volonté de faire presque tout pour de l’argent. Il est donc clair que c’est une personne qui ne tient guère compte de la protection des renseignements et des sources en tant que devoir. Il s’en fiche ouvertement.

De nombreuses sources affirment que Trump est au courant de «tout ce que tout adversaire américain voudrait savoir». C’est une pensée effrayante.

Le fonctionnaire a dit, «Il y a absolument un marché pour les secrets qu’il connaît et n’importe quel service de renseignement l’analyserait et conclurait que Trump est exactement le genre de personne qui serait heureuse de vous les vendre. C’est ce que font les services de renseignement. »

Il a dit, «Qui va vraiment décider que” Non, c’est impossible, Donald Trump ne violerait jamais la confiance de son pays en échange de centaines de millions de dollars? ” Personne qui travaille dans le renseignement ne déciderait de cela.

Une source craignait que Trump ne partage des informations sur le «Armes nucléaires de plus haut niveau, protection de l’approvisionnement énergétique et défense mutuelle avec les alliés les plus proches.»

Le fonctionnaire a dit, «Les informations de Taiwan à elles seules seraient inestimables pour la RPC. Imaginez à quel point un long briefing sur la position de sécurité des États-Unis face à une attaque contre Taiwan serait utile aux planificateurs? Y a-t-il une valeur monétaire? »

Les sources ont indiqué que la récente décision de garder Trump à l’écart de tout briefing futur était une tentative d’arrêter «l’hémorragie».

Une source proche de l’administration Biden a déclaré: «Un problème dont nous ne voulons pas parler pour le moment car nous ne savons pas si c’est un vrai problème et nous avons d’autres choses à discuter. Mais cela ressemble à quelque chose qu’il y aurait au moins une surveillance par le contre-espionnage. S’assurer que les autres nations ne volent pas les secrets nationaux des anciens présidents. »

Bien que certains affirment que le manque d’attention de Trump lors des briefings peut être utile maintenant.

Un responsable du renseignement militaire a déclaré: «Les informations générales seraient vraiment utiles, mais les détails pourraient être limités car il n’a pas permis de prendre des notes et ne semble pas avoir embrassé les briefings où beaucoup de détails précieux seraient. C’est la seconde moitié de toute évaluation du recrutement de quelqu’un. Oui, il est assez gourmand pour acheter… pas de problème, mais il serait trop égoïste et paresseux pour faire un bon atout. Les bons espions font attention lors des briefings. »

