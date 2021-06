Les services de renseignement américains prédisent que le gouvernement afghan tombera dans les six mois suivant la sortie de l’Amérique ⋆ 10z viral

Les agences de renseignement américaines ont prédit dans une nouvelle évaluation la semaine dernière que le gouvernement afghan pourrait tomber dès six mois après le retrait des États-Unis, ont déclaré au Wall Street Journal des responsables connaissant la situation.

L’évaluation, qui représente la conclusion de l’ensemble de la communauté du renseignement, révise les prédictions précédentes que le gouvernement afghan pourrait tenir pendant deux ans, a rapporté le WSJ. Les nouvelles prédictions tiendraient compte d’une série de victoires majeures des talibans et d’une résistance moindre de la part des forces afghanes que prévu.

Les talibans ont célébré leurs victoires, qui comprenaient la capture de plusieurs districts clés du nord, les déclarant “le début de la fin des maux engendrés par l’occupation” mercredi, a rapporté le WSJ. Ils auraient promis la sécurité aux soldats afghans qui se rendent, affirmant que ceux qui font défection du gouvernement afghan « devraient continuer à vivre leur vie dans les zones libérées en toute confiance ».

La faiblesse du gouvernement afghan a conduit les Afghans vulnérables à former des milices et des armées de fortune, a rapporté le New York Times. De nombreuses minorités ethniques, comme les Hazaras, rejoignent ces groupes car elles ne peuvent plus compter sur le gouvernement afghan.

“Ils [the government] nous a forcés à ramasser des armes », a déclaré au NYT Abdul Ghani Alipur, un commandant de la milice Hazara. « Nous devons porter des armes pour nous protéger.

Un panel bipartite de responsables militaires et de politiciens, alarmés par la fragilité du gouvernement afghan et les succès des talibans, a recommandé en février que les États-Unis ralentissent leur retrait, a rapporté le New York Times, pour s’assurer que les talibans adhèrent à l’accord de paix négocié. sous l’administration Trump.

L’évaluation a demandé aux planificateurs militaires de commencer les préparatifs des évacuations alors que la situation devenait plus précaire, a rapporté le Wall Street Journal. Bien que des milliers de responsables et de soldats américains restent toujours en Afghanistan, l’administration Biden a commencé à remettre ses installations militaires au gouvernement afghan, y compris sa plus grande base, la base aérienne de Bagram.

