Les services de santé suédois lancent un nouveau centre de recherche sur le cancer avec 20 millions de dollars de Paul Allen

Paul Allen, à droite, regarde une tranche de tissu cérébral avec Allan Jones, PDG de l’Allan Institute for Brain Science, en 2016. (Photo Vulcan)

Les services de santé suédois ont annoncé le lancement d’un nouveau centre de recherche doté de 20 millions de dollars du défunt philanthrope de Seattle et co-fondateur de Microsoft, Paul Allen.

« Paul était reconnaissant des soins qu’il a reçus chez Swedish au fil des ans », a déclaré Jody Allen, administratrice de la succession de Paul G. Allen, dans un communiqué. Elle est la sœur de Paul Allen, décédé en 2018 après une bataille contre un lymphome non hodgkinien. Le don, décrit comme un legs personnel, a été fait peu de temps après la mort d’Allen.

Le centre de recherche Paul G. Allen de l’Institut suédois du cancer se concentrera sur trois domaines de recherche et de soins aux patients.

« L’Initiative pour l’évaluation moléculaire et génomique du cancer » : L’initiative se concentrera sur la collecte et l’analyse de données génétiques, cliniques et moléculaires pour mieux comprendre les tumeurs au niveau cellulaire. « Le Centre d’immuno-oncologie » : les chercheurs développeront des thérapies qui exploitent le système immunitaire, en utilisant les données recueillies auprès des patients par le centre de recherche. « Initiative pour la prévention et la détection précoce du cancer » : ce centre fera progresser les méthodes de détection précoce, qui peuvent être essentielles à la prévention du cancer.

Dans une vidéo, le médecin et chercheur suédois Chuck Drescher a expliqué ce que le nouveau financement signifie pour les patients : « Un accès amélioré et plus rapide aux dernières et meilleures choses pour traiter leur cancer. De plus, les cliniciens seront mieux en mesure « d’individualiser ce traitement en fonction de leur situation spécifique », a ajouté Drescher.

Le don d’Allen « reflète sa conviction de toujours que pour apporter un changement transformationnel au profit des autres, vous devez investir dans la science et les chercheurs repoussant les limites de la pensée conventionnelle pour résoudre des problèmes complexes », a déclaré Jody Allen.

Le suédois a nommé Douglas Kieper en tant que directeur de programme par intérim. Selon le Seattle Times, l’institut du cancer créera un laboratoire pour traiter les échantillons de patients sur le campus suédois et développera également un laboratoire informatique pour évaluer la composition moléculaire des tumeurs des patients.

Swedish Health Services, qui fait partie de Providence, est le plus grand fournisseur de soins de santé à but non lucratif de la région de Seattle.