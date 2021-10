Les services de streaming publient leurs propositions tarifaires mécaniques 2023-2027

La semaine dernière, le président-directeur général de la National Music Publishers’ Association (NMPA), David Israelite, a affirmé que les services de streaming exigeaient « les taux de redevance les plus bas de l’histoire » avant la détermination du taux mécanique du Copyright Royalty Board pour 2023 à 2027. Maintenant, les DSP ont officiellement publié leurs propositions tarifaires pour la demi-décennie.

Avant que les soumissions des services de streaming au CRB ne soient rendues publiques, Israelite a pris d’assaut Twitter pour attaquer les propositions de tarifs mécaniques des DSP. Les détails des propositions de streaming n’étaient pas immédiatement disponibles – bien que Digital Music News ait confirmé qu’elles avaient été soumises. Quoi qu’il en soit, les Israélites et la NMPA ont critiqué les propositions comme constituant les « taux de redevances les plus bas de l’histoire », tout en émettant diverses contre-propositions préventives. Cela comprenait un taux mécanique variable qui serait calculé mensuellement.

La proposition de redevance mécanique soutenue par la NMPA augmenterait spécifiquement les paiements des éditeurs de services de streaming jusqu’au plus élevé de 20 pour cent des revenus, 0,0015 $ par lecture, 40 pour cent de la compensation transmise aux maisons de disques/propriétaires d’enregistrements principaux (ce dernier montant est appelé TCC, ou « coût total du contenu »), ou 1,50 $ par abonné, calculé sur une base mensuelle, comme mentionné.

Et comme cela a été souligné initialement, les fournisseurs de services numériques tels que Spotify, Amazon Music, Pandora, Google et Apple Music ont maintenant publié leurs propositions de tarifs mécaniques pour la période 2023 à 2027.

Ces propositions ont vu le jour via des documents en « version publique » sur le site Web du Copyright Royalty Board. Des portions substantielles des longs dépôts – qui s’étendent sur des centaines de pages chacune et présentent toutes sortes d’opinions « d’experts » – ont été supprimées des variantes publiques, mais les ressources incluent néanmoins la proposition tarifaire de chaque partie déposante.

De plus, la plupart des propositions représentent des taux de redevances mécaniques antérieurs à 2018 – qui, bien entendu, sont bien inférieurs à ceux suggérés par la NMPA pour 2023-2027. Et il vaut la peine de réitérer ici que la hausse des taux mécaniques de 2018-2022 du Copyright Royalty Board (par les services de streaming, c’est-à-dire) a entraîné des taux de redevance tout compris de 11,4%, 12,3%, 13,3%, 14,2% et 15,1%. pour cent du chiffre d’affaires par an, respectivement. Alternativement, les DSP paieraient 22 %, 23,1 %, 24,1 %, 25,2 % et 26,2 % de la TCC en 2018 et 2022, respectivement, si la somme était supérieure, a statué le CRB.

Spotify, dans sa proposition de tarif mécanique pour 2023-2027, demande un paiement de 10,5% des revenus du service de streaming pour « l’offre d’abonnement autonome non portable – streaming uniquement » – ou le tarif pré-2018 susmentionné. Le même taux a été proposé pour toutes les autres catégories à l’exception du « forfait de services mixtes » (11,35 %) et des paiements et contenus du service de casier (qui concernent les sonneries, les téléchargements permanents de chansons, les flux interactifs, etc.).

Les pourcentages TCC proposés par Spotify atteignent un maximum de 22% et descendent à 20,65% (pour les « services de casiers payants »), indique également le document, Pandora (les détails pertinents sont visibles à la page 11) et Amazon Music (page deux) ayant réglé sur des propositions similaires. La propre soumission d’Apple Music suggère « d’éliminer purement et simplement le coût total du contenu », avant d’indiquer que la redevance tout compris pour la plupart des catégories « doit être un pourcentage global du taux de revenu multiplié par les revenus du fournisseur de services ».

De plus, « Apple propose d’adopter le taux global que les juges décident dans le renvoi de Phonorecords III dans cette procédure, à condition que le taux soit raisonnable selon la norme WBWS » et d’économiser le taux de 12% sur les casiers musicaux payants de Phonorecords II. La société basée à Cupertino « propose également que, pour toutes les offres, les services paient le plus élevé d’entre (a) un pourcentage global des revenus moins les redevances de performance, et (b) un minimum par abonné ou par utilisateur actif ou un plancher mécanique , hiérarchisé pour prendre en charge une variété de services et une segmentation continue du marché.

Bien sûr, chacune des propositions ultra-longues contient également des composants uniques – avec Apple, qui exploite encore Apple TV+, Apple Music, Apple News et d’autres services d’abonnement, relayant : « Si les services de musique ne peuvent pas rivaliser sur ce marché avec des offres groupées, ils pourrait bien être laissé pour compte… Apple propose que les redevances soient actualisées sur la base de la valeur proportionnelle du prix autonome des composants du bundle. À titre d’exemple, si le forfait est proposé aux consommateurs avec une remise de 20 % par rapport au prix autonome des différents composants du forfait, les redevances seront également réduites de 20 %. »

Amazon Music, pour sa part, appelle les juges des droits d’auteur à fixer le taux mécanique 2023-2027 pour « s’adapter aux effets du pouvoir d’oligopole complémentaire que les éditeurs et les maisons de disques exercent ».

Plus de quelques professionnels pèsent sur la procédure de tarification du CRB, avec Garrett Levin, président et chef de la direction du représentant du service de streaming The Digital Media Association (DiMA), soulignant dans une déclaration l’impact du streaming sur les « revenus toujours croissants pour les éditeurs » et les PRO. .

« Les gros titres montrent chaque jour à quel point les services de streaming et de streaming continuent de générer des revenus toujours croissants pour les éditeurs et les organisations de droits d’exécution, des investissements massifs dans la publication de catalogues et des outils et fonctionnalités innovants qui relient les auteurs-compositeurs aux fans d’une manière jamais possible auparavant, ” Levin a déclaré en partie.

« Cette procédure CRB, comme toute autre, ne se déroule pas dans le vide. Les licences « mécaniques » ne sont que l’une des multiples licences nécessaires pour les services de streaming au sein d’un seul segment des sources de revenus des éditeurs et des auteurs-compositeurs. Et cela en soi est un segment de l’économie musicale numérique complète.

« La procédure en cours intervient à un moment où les valorisations sont vertigineuses pour toutes les formes de droits musicaux, où davantage de créateurs offrent plus de musique aux fans en appuyant simplement sur un bouton et où une conversation de plus en plus bruyante à travers le monde sur la répartition la plus équitable des redevances de streaming entre les enregistrements et les chansons. C’est la lentille plus large à travers laquelle cette procédure – et la nature interconnectée de l’industrie musicale d’aujourd’hui – devrait être considérée », a terminé l’ancien avocat général adjoint de la National Association of Broadcasters Levin.

Il convient de noter en conclusion que le CRB a rouvert aujourd’hui la période de commentaires sur Phonorecords IV – c’est-à-dire les taux 2023-2027 – pour 30 jours supplémentaires. Les commentaires supplémentaires sont dus au plus tard le 22 novembre.