Les services de streaming sont un gâchis, mais JustWatch me garde sain d’esprit

Roger Fingas / Autorité Android

Je pense que nous sommes tous conscients à ce stade que couper le cordon n’a pas simplifié nos vies comme certains d’entre nous l’espéraient. La promesse initiale semblait être que nous pourrions souscrire à un ou deux services et obtenir de nombreux films et émissions de télévision. Cependant, à mesure que le nombre de services s’est multiplié, le contenu est devenu de plus en plus fracturé et les entreprises ont adopté l’idée des exclusivités de plate-forme comme un crochet. Vous ne pourrez regarder Foundation que sur Apple TV Plus, par exemple, ou The Witcher sur Netflix.

Lorsque les émissions et les films ne sont pas exclusifs, ils peuvent toujours être extrêmement difficiles à localiser. J’aime regarder des films tout en faisant de l’haltérophilie, ce qui signifie regarder plus d’une douzaine de films par mois et trouver des titres spécifiques qui me boostent – ​​Conan le Barbare ou Rocky IV, par exemple. Mais un film disponible sur un service peut passer à un autre sans avertissement, ou parfois disparaître complètement dans une vaine tentative de me faire payer une location ou un achat. JustWatch m’a aidé à garder mes soirées de levage sur la bonne voie, sans parler des fêtes et des soirées cinéma avec ma femme.

Voir également: Les meilleurs services de streaming vidéo

Qu’est-ce que JustWatch ?

JustWatch est disponible via le Web, les applications mobiles pour Android et iOS et les applications TV pour Android TV, Apple TV, Fire TV, Xbox et certains ensembles LG et Samsung. Chaque version est gratuite, mais dans les applications mobiles, vous pouvez payer quelques dollars pour passer à JustWatch Pro, qui supprime les publicités et permet des filtres de recherche plus complexes.

À la base, JustWatch est un service qui enregistre les films et les émissions disponibles où. Une fois que vous lui avez dit quels services vous utilisez, vous pouvez rechercher un titre et il affichera toutes les options compatibles pour le streaming, la location ou la propriété, parfois avec des liens pour commencer à regarder tout de suite. Le service montre que je peux diffuser gratuitement Conan le Barbare sur Peacock, par exemple, ou le louer à partir de services comme Amazon et YouTube. Si je voulais l’acheter, les options sont nombreuses.

En rapport: Les meilleurs appareils de streaming multimédia que vous pouvez acheter

JustWatch vous indique en outre si un titre est financé par la publicité ou nécessite un abonnement, et dans le cas des locations et des achats, le prix exact de chaque fournisseur. Alors que Conan coûte actuellement 15 $ d’achat chez Apple ou Amazon, par exemple, c’est 3 $ de moins chez AMC. Les filtres vous permettent de mettre en évidence des options gratuites ou une résolution 4K si la qualité est la priorité. (Il n’y a malheureusement pas de remasterisation 4K du Conan original.)

Vous pouvez ajouter n’importe lequel de vos choix à une liste de surveillance personnelle et aider à l’étendre avec des recommandations de style Netflix en fonction de ce qui est populaire, ainsi que de ce que vous avez marqué Vu et aimé (ou Détesté). Un inconvénient mineur est que si quelque chose est sur votre liste de surveillance, mais que vous le marquez comme vu, il est automatiquement supprimé de votre liste comme si vous ne voudriez plus jamais le regarder, que vous l’aimiez ou non.

Comment JustWatch me garde sain d’esprit

Roger Fingas / Autorité Android

Je suis un homme occupé avec une femme et un enfant d’âge préscolaire, ce qui est une autre raison pour laquelle je regarde des films pendant l’entraînement – il y a des choses que je n’aurais jamais d’excuse pour voir si je les limitais aux rares occasions où je regarde quelque chose avec ma femme ou copains. Cela signifie également que je ne peux pas me permettre de perdre du temps à choisir quelque chose, pas quand mes séances d’entraînement dépassent facilement les deux heures et qu’il y a des corvées comme la vaisselle et les bains en plus de tout le reste.

Lorsque je m’assois avec ma femme ou mes amis, c’est la capacité de magasiner qui compte le plus.

Les applications mobiles de JustWatch signifient qu’au moment où j’ai des poids en main, j’ai réduit ce que j’aimerais voir et comment je vais le voir. Les nouvelles versions ou mon humeur peuvent bouleverser les choses – je peux choisir quelque chose de léger quand je suis déprimé – mais c’est toujours mieux que d’avoir à chercher des applications pendant 30 minutes, ou de jeter mon destin au vent avec des films que je ne connais pas avec (ce qui veut dire quelque chose, pour un diplômé en cinéma).

Lorsque je m’assois avec ma femme ou mes amis, c’est la capacité de magasiner qui compte le plus. Typiquement, l’un de nous a une idée claire de ce que nous voulons regarder, il s’agit simplement de déterminer où nous pouvons le regarder tout en dépensant le moins d’argent possible. C’est particulièrement important pendant les fêtes, car les dépenses pour les collations peuvent s’accumuler et nous avons parfois des enfants et des partenaires auxquels revenir.

Existe-t-il des alternatives à JustWatch ?

En quelque sorte, mais ils ne sont pas un pour un. Roku est célèbre pour avoir intégré des fonctions de recherche indépendantes des applications dans sa plate-forme de télévision intelligente, y compris la recherche vocale. C’est vraiment génial, mais parfois ce n’est pas aussi rapide et transparent que JustWatch, et il n’y a que deux endroits où vous pouvez l’utiliser : les appareils Roku ou l’application mobile de l’entreprise. Des choses similaires peuvent être dites à propos de la recherche Apple TV, mais en pire. Il est limité aux appareils propriétaires, a tendance à afficher moins de résultats et repose sur une file d’attente « À suivre » au lieu d’une liste de surveillance. Apple, ce n’est pas parce que je veux finalement regarder quelque chose qu’il doit être mis à côté de ce que j’ai en cours.

Lire la suite: Les meilleures applications de films pour Android

L’alternative peut-être la plus populaire à JustWatch est Letterboxd, qui est disponible sur le Web, Android, iOS et Apple TV, et vous permet de compiler une liste de surveillance tout en fournissant des détails similaires sur la façon dont vous pouvez regarder quelque chose. C’est plus un réseau social qu’un outil de streaming, cependant, et cela se voit dans son interface, qui est orientée vers la notation, la révision et le partage de contenu. Si tout ce que vous essayez de faire est de sauter dans un film aussi vite que possible, vous pouvez envisager Reelgood, qui est fonctionnellement similaire à JustWatch, mais pas le meilleur pour le moment en raison de bugs sur Android. Pour moi, JustWatch est un gain de temps essentiel dans l’univers du streaming.

commentaires