Les services de Verizon semblent être en panne dans de nombreuses régions des États-Unis en ce moment

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Les services cellulaires et Internet de Verizon semblent connaître une panne généralisée. Les endroits les plus touchés sont New York, Philadelphie, Newburgh, Brooklyn et bien d’autres.

Si vous êtes un client Verizon et que vous rencontrez des problèmes, vous n’êtes pas seul. Verizon ne fonctionne pas dans de nombreuses régions des États-Unis.

Les utilisateurs concernés ont utilisé Twitter et Downdetector pour signaler des problèmes avec les services cellulaires et Internet.

« Complètement à Woodbury. Utiliser des téléphones directs avec Verizon SIM, alias tours », rapporte un utilisateur. « Rien à Kingston Hurley », dit un autre.

Certains des endroits les plus touchés incluent New York, Philadelphie, Newburgh, Brooklyn et bien d’autres.

La société n’a pas officiellement reconnu le problème, mais Verizon Support sur Twitter adresse les plaintes à l’équipe. Il demande également aux gens de se rendre sur cette page d’assistance pour obtenir des conseils sur la marche à suivre en cas de panne.

Nous avons joint une capture d’écran de la carte des pannes de Verizon à 00h29 HE :

Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. Pour l’instant, tenez bon pendant que Verizon s’efforce de remettre son réseau en ligne.