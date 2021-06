Les services financiers entraînent Bank Nifty de 350 pts plus bas, Sensex chute ; Nifty peut rebondir s’il détient 15 650

Le marché a connu une correction après une tentative infructueuse de maintenir le niveau de support autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 15800, a déclaré un analyste. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en baisse de près d’un demi pour cent mardi, après que S&P Global a réduit ses prévisions de croissance pour certaines des principales économies d’Asie, dont l’Inde. BSE Sensex a terminé en baisse à 52 549,6 tandis que l’indice plus large Nifty 50 a clôturé à 15 748. Les poids lourds des indices tels que ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Infosys, Axis Bank ont ​​le plus contribué à la perte des indices. L’indice BSE Midcap a sous-performé les indices boursiers, perdant 96 points ou 0,42% pour s’établir à 22 542,80. L’indice BSE Smallcap a également terminé faiblement à 25 061,62 niveaux. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 3 pour cent pour terminer à 13 niveaux.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Encore une séance négative alors que l’indice a clôturé une journée à 15750 avec une perte de 65 points et a formé une bougie baissière pour la deuxième journée consécutive. Sur le graphique horaire, un petit motif à double sommet s’est formé qui a un décolleté autour de la zone 15670, ce niveau sera un support solide pour toute cassure en dessous de ces niveaux peut émerger plus de vente si longtemps peut traîner leur arrêt immédiat en dessous des niveaux mentionnés, la résistance arrive près de la zone 15800-15900, nouveau mouvement uniquement au-dessus de la zone 15900.

Arijit Malakar, responsable de la recherche, Ashika Stock Broking

Les marchés intérieurs sont restés faibles, conformément aux marchés asiatiques, les investisseurs étant préoccupés par la variante delta plus contagieuse du coronavirus et la réimposition de restrictions dans certaines parties de l’Asie, de l’Europe, de l’Afrique du Sud et de l’Amérique du Sud. En outre, les risques géopolitiques ont également pesé alors que l’Inde a déployé 50 000 soldats supplémentaires le long de la frontière chinoise. Center a annoncé huit nouveaux programmes pour donner un coup de pouce aux secteurs sous le choc des restrictions induites par Covid-19, mais à l’exception de la pharma et des FMCG, tous les autres secteurs sont restés en rouge. A la clôture, Nifty termine en baisse de 66 points à 15748,50, Sensex chute de plus de 150 pts à 52549,66.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Malgré le plan de relance du gouvernement pour relancer les secteurs en difficulté, les actions nationales ont continué de se négocier faiblement en raison de nouvelles épidémies de coronavirus en Asie. L’extension du programme de garantie de crédit d’urgence aux MPME et le financement subventionné aux petits emprunteurs stimuleront les secteurs de la microfinance et de la NBFC. Au milieu d’une vente généralisée sur le marché, le secteur de la santé a réussi à rester positif grâce au soutien étendu du gouvernement.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu une correction après une tentative infructueuse de maintenir le niveau de support autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 15800. Le marché suggère que 15650 sera un niveau de support important à court terme. Se maintenant au-dessus des niveaux 15620-15650, le marché s’attend à rebondir et se négocier dans la fourchette 15650-15900. L’indicateur technique suggère, un mouvement volatil sur le marché de l’ordre de 15650-15900.

