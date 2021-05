Les services postaux espagnols déploient des timbres couleur chair pour lutter contre le racisme ⋆ .

* Le service postal espagnol a déployé une gamme de timbres couleur chair – les plus légers étant les plus précieux.

«Plus le timbre est sombre, moins il aura de valeur», a déclaré la société d’État Correos dans un communiqué de presse annonçant le lancement. «Par conséquent, lors d’un envoi, il sera nécessaire d’utiliser plus de tampons noirs que de tampons blancs. De cette façon, chaque lettre et chaque envoi deviendront le reflet de l’inégalité créée par le racisme. »

Selon MSN, un timbre noir vaut 70 centimes, tandis qu’un timbre dans la couleur de peau la plus claire coûte 1,60 euro.

«Accidentellement raciste», a commenté un utilisateur de médias sociaux en réponse aux timbres de couleur chair. Un autre utilisateur a écrit «Accidentally VOX», faisant référence au parti d’extrême droite espagnol Vox.

Le service postal espagnol a introduit des timbres «couleur chair» dans le cadre d’un effort de lutte contre le racisme. Plus le timbre est foncé, moins il vaut la peine. pic.twitter.com/I186zTvp0b – amna (@IAmAmnaNawaz) 28 mai 2021

Sur Twitter, le service postal a déclaré que la campagne visait à sensibiliser à «une réalité injuste et douloureuse qui ne devrait pas exister».

Voici plus de MSN:

Entre 2016 et 2019, les autorités espagnoles ont enregistré une augmentation de plus de 20% des crimes de haine racistes et xénophobes dans le pays, passant de 416 en 2016 à 515 il y a deux ans.

En publiant les timbres, Correos a collaboré avec SOS Racismo, une fédération d’organisations non gouvernementales espagnoles de lutte contre le racisme, et avec l’activiste et rappeur espagnol El Chojín.

Dans un communiqué, SOS Racismo a déclaré que l’intention de la campagne était de «faire de cette réalité une réalité [of racial discrimination] visible.”

«Nous l’avons vu ces jours-ci à Ceuta, nous le voyons tous les jours en Méditerranée, dans les discours xénophobes et racistes croissants qui s’imposent en Europe», a-t-il ajouté.

