Les services publics d’électricité peuvent choisir une agence tierce partie

Le ministère de l’Énergie examine la possibilité de donner aux services publics la liberté de prendre des services d’échantillonnage par un tiers de l’une des agences constituées de leur choix, alors qu’il a déjà désigné Power Finance Corporation (PFC) pour désigner une agence d’échantillonnage tiers pour le grade. conformité des approvisionnements en charbon. Une telle possibilité s’est présentée à la suite de différends sur des dérapages de qualité dans les approvisionnements de Coal India (CIL).

Bien que CIL ait déclaré que sa conformité de catégorie a augmenté de 5 points de pourcentage, en hausse de 64% au cours de la première moitié de l’exercice par rapport à 59% au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, de nombreux consommateurs ont affirmé que la qualité des approvisionnements s’est détériorée avec l’amélioration des expéditions par CIL au cours de la crise du charbon à laquelle les centrales électriques ont été confrontées à la suite des moussons. CIL a déclaré que l’augmentation de la conformité des notes était conforme aux découvertes d’agences d’échantillonnage tierces.

« C’est un phénomène naturel que la mousson provoque chaque année un certain degré de détérioration de la qualité du charbon en raison de l’humidité de surface du charbon. Le chargement à l’aide de chargeurs utiles peut entraîner l’infiltration de certaines quantités de boue et de lisier en raison de la détrempe du sol. Mais cela ne signifie pas que CIL mélange des roches dans ses approvisionnements », a déclaré un cadre de CIL. Une certaine partie des consommateurs de charbon a récemment allégué que les approvisionnements de CIL étaient mélangés à de la boue et des roches, entraînant d’énormes glissements de qualité. Les consommateurs ont fini par payer pour une note plus élevée que celle qu’ils ont reçue.

Mais CIL a déclaré qu’un incident isolé de glissement de qualité, le cas échéant, serait traité avec la gravité qu’il méritait, mais l’idée que les clients n’ont pas reçu la qualité de charbon pour laquelle ils ont payé était erronée. Aucun client n’a subi de perte financière résultant d’une inadéquation de qualité entre la qualité expédiée déclarée et la qualité analysée, a déclaré le responsable du CIL. Conformément aux termes de l’accord d’approvisionnement en combustible, CIL facture initialement les clients en fonction de la qualité déclarée du charbon expédié.

Ces factures provisoires sont ensuite ajustées une fois que la qualité réelle du charbon est testée et établie par un organisme d’échantillonnage tiers autorisé. Tous les clients de CIL ont la possibilité d’évaluer la qualité des approvisionnements en charbon par l’intermédiaire d’agences d’échantillonnage tierces indépendantes (TPSA). CIL a même élargi son choix en intégrant Cotenca Inspection India et SGS India en tant qu’agences d’échantillonnage tierces, en plus du Central Institute of Mining & Fuel. Conseil de la recherche et de la qualité de l’Inde.

De plus, une disposition dans l’accord pour contester le résultat des TPSA, autorisait les consommateurs à recevoir la qualité de charbon pour laquelle ils avaient payé. En cas de contestation des TPSA, la partie des échantillons de charbon conservés a été envoyée au laboratoire d’arbitrage désigné par le gouvernement pour une nouvelle analyse, a déclaré l’exécutif du CIL.

La production par des mineurs à ciel ouvert, déployés dans des mines à ciel ouvert, impliquait une extraction sélective sans explosion conduisant à une production de charbon de meilleure qualité et à un charbon de taille cohérente. Cette production de charbon a affiché une croissance de 11% durant la période avril-novembre de cette année à 180,4 millions de tonnes contre 162,5 MT il y a un an à la même période.

