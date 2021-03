Les services secrets ont essayé de nettoyer le désordre de la famille Biden dans l’incident du pistolet de Hunter ⋆ .

Les services secrets auraient tenté d’intervenir dans une enquête sur l’arme de Hunter Biden, qui a été temporairement portée disparue après que l’épouse de son défunt frère et son amour d’alors l’aient jetée dans une poubelle près d’une épicerie en 2018, suggère un nouveau rapport de Politico.

Hallie Biden aurait fouillé dans le camion de Hunter, où elle a découvert et ensuite saccagé son revolver .38 en raison de «soupçons qu’elle avait». Plus tard, lorsque Hallie est revenue sur les lieux pour récupérer l’arme comme le fils de Joe Biden lui avait ordonné de le faire, elle était introuvable. Lorsque Hallie a informé l’épicerie de l’arme manquante, le gérant a appelé la police.

«L’arme manquante a suscité une inquiétude accrue, selon le rapport de police, car l’épicerie se trouve en face de l’école secondaire Alexis I. du Pont», a rapporté Politico.

Peu de temps après que la police et le FBI, qui surveillaient Hunter pour d’éventuels délits fiscaux dans une enquête toujours en cours, sont arrivés sur les lieux pour interroger le couple et d’autres, deux agents des services secrets équipés de «badges et cartes d’identité» auraient été a visité le magasin d’armes à feu où Hunter a acheté le revolver plus tôt ce mois-là et a demandé au propriétaire de remettre le registre des transactions d’armes à feu utilisé lors de l’achat de Hunter.

Le propriétaire du magasin, cependant, a conservé les dossiers jusqu’à ce que le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, qui était autorisé à les examiner, puisse les consulter parce que le propriétaire «soupçonnait que les agents des services secrets voulaient cacher la propriété de Hunter. l’arme manquante au cas où elle serait impliquée dans un crime », selon plusieurs personnes ayant« une connaissance directe de l’épisode ». Un agent des services secrets aurait également informé une autre source de l’événement plus tard.

Les services secrets nient toute implication officielle dans la situation et ont noté que la protection de la famille Biden a duré de 2009 à 2017 et n’a redémarré qu’au début de 2020, mais les responsables de l’application des lois ont déclaré que les services secrets de Wilmington, Delaware et Philadelphie « gardaient une main informelle. dans le maintien de la sécurité de l’ancien vice-président », organisant une présence policière pour au moins une des apparitions de Biden en 2019.

La Maison Blanche a également nié toute connaissance ou implication dans l’incident, invoquant les mêmes raisons que les services secrets.

«Le président Biden n’avait aucune connaissance ni aucune implication dans le rôle présumé des services secrets dans cet incident, et ni lui ni aucun membre de la famille n’était protégé à ce moment-là», a déclaré un porte-parole à Politico.

Interrogé par un responsable de l’application de la loi sur les lieux s’il «avait appelé son père à propos de l’incident avant son arrivée», Hunter a affirmé qu’il n’avait «jamais appelé mon père pour quoi que ce soit».

Quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2020, un rapport du New York Post détaillait les e-mails de l’ordinateur portable de Hunter qui le montraient «tirer parti de sa connexion avec son père pour tenter d’augmenter sa rémunération d’une société ukrainienne de gaz naturel, selon un e-mail qu’il a envoyé. le moment où il a rejoint le conseil d’administration de l’entreprise », une histoire qui a été largement réprimée par les oligarques de la Big Tech et les organes d’information des médias.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.