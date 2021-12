Les services Vistadome lancés par Indian Railways ! Le tourisme et la connectivité se renforcent dans le nord-est

Le secteur touristique de l’Assam et de l’Arunachal Pradesh dans la région du Nord-Est bénéficiera de ces nouveaux services ferroviaires.

La connectivité des chemins de fer indiens dans la région du nord-est est renforcée ! Récemment, deux nouveaux services ferroviaires ont été lancés dans la région nord-est du pays dans le but d’améliorer la connectivité ferroviaire. Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, et le ministre d’État aux Chemins de fer, Darshana Jardosh, ont signalé le train Guwahati – Naharlagun Shatabdi Express (avec Vistadome) à la gare de Guwahati. Le service régulier du train numéro 12087/12088 Naharlagun-Guwahati-Naharlagun Shatabdi Express reprendra à partir du 20 décembre 2021 (lundi). Le train comprend sept voitures au total, dont quatre voitures-fauteuils AC, une voiture vistadome et deux fourgons à bagages.

Outre le Guwahati-Naharlagun Shatabdi Express, un autre train a été signalé dans le Nord-Est. Le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh, Pema Khandu, et le ministre d’État aux Chemins de fer ont fait signe à Naharlagun-Tinsukia Vistadome Express depuis la gare de Naharlagun. Le train, selon le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh, a été introduit pour permettre aux habitants de l’État de voyager avec style et confort. Voici quelques-uns des principaux avantages des nouveaux services de train Guwahati – Naharlagun Shatabdi Express et Naharlagun – Tinsukia Vistadome :

L’itinéraire entre Guwahati et Naharlagun est entouré de jardins de thé vert luxuriant le long d’une piste latérale idéale pour l’expérience Vistadome des touristes et des passagers Les passagers en voyage peuvent profiter de la beauté pittoresque de la forêt et des collines de chaque côté de la piste. -vue sur le fleuve BrahmapoutreLa voie ferrée traverse le pont Bogibeel, les forêts tropicales, les jardins de thé le long de la voie ferréeLes touristes et les passagers peuvent profiter de la vue panoramique sur les montagnes de la chaîne himalayenneLes deux voies ferrées couvriront les villes historiques de l’État d’AssamLe secteur du tourisme des États de l’Assam et de l’Arunachal Pradesh dans la région du Nord-Est bénéficieront de ces nouveaux services ferroviaires

