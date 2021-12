Les serviettes RIO invitent les femmes à choisir la bonne serviette pour les flux abondants

Apte demande aux utilisateurs de « arrêter de gérer » et de passer à RIO

Afin d’inciter les femmes à choisir la bonne serviette pour les flux abondants, les serviettes RIO Heavy Flow de Nobel Hygiene ont lancé leur campagne numérique « écran teinté » mettant en vedette l’ambassadrice de la marque Radhika Apte. L’annonce compare la capacité d’absorption des serviettes hygiéniques ordinaires, des serviettes à flux nocturne et des serviettes à flux élevé RIO. Il met en évidence comment les serviettes super absorbantes RIO Heavy Flow sont dotées de doubles ailes et absorbent trois fois plus que les serviettes ordinaires. Illustrant cette fonctionnalité, Apte demande aux utilisateurs de « arrêter de gérer » et de passer à RIO.

L’annonce a été conceptualisée par l’équipe marketing de RIO chez Nobel Hygiene Pvt Ltd et rédigée en interne. La production a été dirigée par Schbang Motion Pictures. « Au cours de la dernière année, nous avons entendu nos utilisateurs et travaillé sur leurs commentaires. Le résultat est le tout nouveau RIO Heavy Flow avec des ailes doubles, plus longs et plus minces, 3 fois plus absorbant qu’un tampon ordinaire—garanti pour vous donner une meilleure période. Cette campagne pour le nouveau RIO amélioré est donc en phase avec notre effort pour donner une voix aux problèmes menstruels des femmes et les aider à choisir le bon produit pour leurs problèmes de règles », a déclaré Kartik Johari, vice-président, marketing et commerce, Nobel Hygiène.

« Notre objectif était de créer un message percutant en décrivant le sang menstruel tel qu’il est. Et avec l’expertise du spécialiste des produits hautement qualifié Joel Fonseca, nous devions être en mesure de montrer la même chose de la manière la plus précise. De plus, le fait d’avoir Radhika comme visage de la marque garantit que le message est bien compris », a déclaré Rachaita Vyas, productrice de la publicité de Schbang Motion Pictures, lors du lancement de la campagne.

« Les femmes ne croient pas que les serviettes hygiéniques puissent être meilleures – elles en utilisent deux ou trois à la fois ; ou traitez les taches et les changements toutes les quelques heures. Nous voulions faire quelque chose de très différent de la communication habituelle dans ce secteur – à la fois visuellement et au niveau de la tonalité – qui pousserait les femmes à s’asseoir, à prendre note et à dire : » Non, nous devons arrêter de gérer » », Shayonnita Mallik, écrivain et éditeur de contenu de marque, Nobel Hygiene, ajouté.

