“Les sessions de simulation à 8h du matin confirment la motivation de Kimi Raikkonen”

Kimi Raikkonen est un élément clé du programme de simulation d’Alfa Romeo – et à travers cela, le patron de l’équipe Fred Vasseur voit que la motivation reste.

Raikkonen est le pilote de Formule 1 le plus expérimenté de tous les temps, âgé de 41 ans et avec 340 départs à son actif.

Tout au long de son illustre carrière, le Finlandais a connu de grands succès, notamment un championnat du monde en 2007, 21 victoires en course et 103 podiums, mais de nos jours, la Formule 1 est en quelque sorte un passe-temps.

Naturellement, les questions sur l’avenir de Raikkonen en Formule 1 et sur le moment où il mettra fin à sa carrière ne sont jamais bien loin, mais Alfa Romeo ne voit aucun signe de perte de motivation.

Le travail sur simulateur est vital pour une équipe dans le monde moderne de la Formule 1 et malgré tous les kilomètres au compteur, Raikkonen reste la force principale du programme de simulateur d’Alfa Romeo.

Certes, ‘The Iceman’ avait besoin d’un peu de persuasion à ce sujet.

“Kimi est devenu l’un des piliers de notre programme de simulateurs”, a déclaré Vasseur dans une interview avec Formula 1 Magazine.

«Nous avons fait de grands progrès dans ce domaine ces derniers mois et Kimi joue vraiment un rôle de premier plan. Il est à l’usine avant et après chaque course et c’est bon de voir à quel point il travaille dur. Cela signifie qu’il est toujours très motivé.

La bataille pour la 8e place au championnat des constructeurs :

Raikkonen est aussi fiable qu’un conducteur peut l’être dans son implication dans le projet de simulateur, se présentant invariablement exactement à l’heure.

« Si nous demandons à Kimi d’être dans le simulateur à 8 heures du matin, il sera là à 8 heures précises – avec le sourire aux lèvres », a déclaré Vasseur en riant.

En piste, Alfa Romeo cherche à améliorer sa fortune avec seulement trois points marqués jusqu’à présent en 2021.

Il s’agit de la troisième saison du partenariat Raikkonen et Antonio Giovinazzi, mais aucun des deux pilotes n’est encore assuré d’un siège pour 2022.

“Mais c’est chaque saison, en Formule 1. Pour tout le monde”, a déclaré Vasseur en parlant de l’importance de cette saison dans la carrière des deux pilotes.

« Si vous pensez qu’une saison n’est pas décisive pour vous, vous avez terminé. Je veux aussi que les pilotes comprennent qu’il est crucial pour eux et pour l’équipe de bien faire leur travail.

« C’est un environnement hyper-concurrentiel et tout le monde doit l’accepter. »