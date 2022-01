Les sessions « Show and Tell » qui seront introduites l’année prochaine pourraient inclure les moteurs si le PDG de F1 Stefano Domenicali obtient ce qu’il veut.

En novembre, le directeur général du sport automobile de F1, Ross Brawn, a dévoilé les plans d’un nouvel événement du vendredi matin les week-ends de course à introduire en 2022 qui permettrait aux médias et aux fans d’examiner de plus près les voitures et les changements qui ont été apportés avant lumières éteintes le dimanche.

Il a été confirmé plus tard dans le mois que les équipes avaient accepté que de telles sessions aient lieu, ce qui signifie qu’elles auront presque certainement lieu à partir du premier week-end de course de la saison prochaine.

Des aspects tels que les composants aérodynamiques et toute autre nouveauté introduite dans le châssis des voitures seront probablement l’objet de telles sessions, mais Domenicali aimerait que les moteurs soient également révélés.

Il pense que le sport a un excellent produit dont ils peuvent être fiers dans leurs unités de puissance hybrides et qu’ils doivent faire plus pour le montrer et le commercialiser.

« Jusqu’à présent, nous n’avons fait aucune publicité sensée pour notre produit. Nous n’avons pas clairement indiqué qui nous sommes et ce que nous défendons. Cela doit cesser », a-t-il déclaré, cité par Auto Motor und Sport.

« Nous sommes un sport automobile et pas seulement un laboratoire de technologie et de recherche. Nous devons donner quelque chose aux gens. Sinon, nous ne serions pas là.

« Il est temps de sortir du coin et de s’assurer que tout le monde comprend qui nous sommes. »



Les constructeurs ne pourront apporter aucune modification à leurs moteurs une fois la campagne 2022 en cours, un gel du développement étant mis en œuvre et restant en place jusqu’à l’introduction de nouvelles réglementations en 2026.

Domenicali comprend que les concurrents hésiteront à donner quoi que ce soit à leurs rivaux avant cette date, mais dit qu’ils n’auront aucune raison de cacher quoi que ce soit une fois le gel en place.

« Les moteurs sont gelés pendant quatre ans », a-t-il ajouté.

« C’est pourquoi les fabricants tiennent tellement à les garder sous clé jusque-là. Lorsqu’il s’agit de performance, ils doivent s’assurer qu’ils prennent la bonne mesure pour l’avenir.

« Alors le produit est prêt. »

On a beaucoup parlé de l’adhésion du groupe Volkswagen au sport une fois que les nouvelles réglementations sur les moteurs seront confirmées et que Domenicali a dit un « mois important » est à venir à cet égard.