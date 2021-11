Il y aura des sessions « show and tell » en 2022 au cours desquelles les équipes expliqueront leurs dernières mises à jour de voiture aux médias.

Les changements de réglementation généralisés rendront les voitures extrêmement différentes la saison prochaine, et ce ne sera pas le seul changement, les formats de week-end de course étant révisés.

Non seulement il y aura plus de sessions de sprint le samedi, mais le sport souhaite également déplacer les conférences de presse du jeudi au vendredi pour minimiser chaque week-end à trois jours au lieu de quatre.

Pour s’assurer qu’il n’y ait pas moins d’accès et de couverture médiatique, une session « show and tell » du vendredi avec les équipes sera ajoutée au programme, au cours de laquelle elles expliqueront les changements qu’elles ont apportés à leurs voitures.

« Ce que nous faisons un vendredi est une grosse session pour vous les gars [the media] pour jeter un coup d’œil aux voitures et parler au personnel », a déclaré Ross Brawn aux médias.

« Nous poursuivons des initiatives pour obtenir un plus grand engagement et une meilleure compréhension de ce qui se passe.

« Alors l’année prochaine, un vendredi matin, les voitures vous seront présentées. Les équipes expliqueront les modifications qu’elles ont apportées pour ce week-end et elles déclareront à la FIA les modifications qu’elles ont apportées.

« Cela créera une autre nuance et un autre intérêt pour le sport, car le côté technique du sport est assez fascinant pour beaucoup de fans. »

Un autre changement envisagé pour l’année prochaine et au-delà est la diminution du nombre de pneus apportés les week-ends de course.

Le sport vise à être plus respectueux de l’environnement et durable à l’avenir et le fait de mettre moins de sets à la disposition des équipes chaque week-end cadrerait avec cette vision.

Brawn tient à le mettre en œuvre tant qu’il n’a pas d’impact négatif sur l’action en cours.

« Nous espérons qu’en 2022, nous aurons des week-ends où nous aurons un nombre réduit de pneus disponibles », a-t-il ajouté.

«Nous pensons que nous pouvons le faire sans impacter le spectacle. Mais, comme vous le savez en F1, il y a toujours un risque de conséquences imprévues.

« Tim Goss à la FIA en particulier a travaillé très dur avec Pirelli et les équipes pour proposer une proposition sur la façon dont nous pourrions évaluer une manière différente d’utiliser les pneus au cours du week-end pour réduire les quantités. Et cela semble assez prometteur.

« Je pense que c’est quelque chose que nous ferons quelques week-ends au cours de la saison afin de l’évaluer. Si cela fonctionne, alors c’est quelque chose que nous pouvons adopter pour l’avenir, ou nous pouvons l’ajuster un peu et aller de l’avant.