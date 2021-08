Les seuls meurtres de Hulu dans le bâtiment: date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons

La série de 10 épisodes vient de l’esprit de la star et co-créateur Steve Martin et Grace et Frankie’s John Hoffman

Peut-être que la partie la plus excitante de Only Murders in the Building de Hulu est de savoir qu’il ne s’agit pas simplement d’un autre concert d’acteur pour Steve Martin; c’est plutôt son bébé créatif. En plus de jouer Charles, l’un de nos trois principaux résolveurs de cas qui aiment vraiment le crime, Martin a créé Murders avec John Hoffman, un écrivain nominé aux Emmy derrière Grace et Frankie de Netflix et Looking de HBO. Il a également écrit et réalisé Good Boy! De plus, Hoffman a co-écrit Northern Lights de Disney Channel, basé sur sa pièce de 1988.

Quant à Steve Martin, l’implication de l’acteur/scénariste est d’autant plus notable qu’il s’agit du premier spectacle qu’il co-crée depuis Domestic Life en 1984. C’est aussi son premier rôle à la télévision depuis des décennies; il n’est plus un habitué de la série depuis 1972 The Sonny and Cher Comedy Hour. A moins, bien sûr, de compter la présence récurrente de l’humoriste sur SNL. Qu’il suffise de dire, cependant, Only Murders in the Building est l’un des plus grands projets de Martin depuis des années.