les seuls qui s’additionnent pour l’Europe samedi

Grâce à un retour héroïque, Jon Rahm et Sergio Garcia ils ont obtenu le seul point de la séance du matin ce samedi dans le Ryder cup pour L’Europe . L’équipe de Vieux continent souffert à nouveau avant la États Unis qui a ajouté trois matchs et met sa candidature au titre très chère. Les Espagnols sont plus nombreux Bruce Koepka et Daniel Berger après avoir perdu les trois premiers trous et réussi à retourner le tableau des scores pour terminer 3 & 1. [Así ha sido la jornada de la mañana de este sábado en la Ryder Cup]

Est-ce que tu a reçu sa? ️ #TeamEurope #RyderCup pic.twitter.com/O1r80zu8xv – Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 25 septembre 2021

