Les “Sexy Beasts” de Netflix sont aussi troublantes que prévu

Eh bien, camarades malades d’Amérique, nous avons obtenu ce que nous méritions. Nous avons inhalé Love Is Blind. Nous avons exigé une deuxième saison de Too Hot to Handle. Nous avons plongé dans les profondeurs de l’univers de 90 Day Fiancé. Nous avons vu Zooey Deschanel et Michael Bolton animer un redémarrage du jeu de rencontres, et nous avons supplié nos suzerains de la télévision d’en demander plus – des déclarations d’amour incontestablement malavisées, plus pourquoi-feriez-vous-ce-ci.

Et donc, pour nos péchés, nous avons reçu le mariage ou l’hypothèque de Netflix, dans lequel les fiancés débattent de l’opportunité de planifier un mariage élaboré ou d’acheter une maison. Nous avons été condamnés à Naked and Afraid of Love, un prochain pari Discovery + qui place 16 étrangers nus avec des espoirs de romance sur une île. Et cette semaine, Netflix a déchaîné Sexy Beasts, qui habille un singleton et trois prétendants potentiels avec des masques en latex monstrueux et les envoie à des rendez-vous.

Vous vous souvenez peut-être de la bande-annonce du programme, qui a illuminé Internet avec les questions jumelles de quoi? et pourquoi? Après avoir regardé l’émission, je ne sais pas quoi, et je crains qu’aucun de nous ne le sache jamais. Mais le pourquoi – eh bien, comme je l’ai dit, pour toutes ces fois où nos télévisions nous ont demandé si nous regardions toujours et, alors que nos salons étaient engloutis par les flammes, nous avons dit, oh mon Dieu oui.

Dans l’espace entre les jeux télévisés et la télé-réalité, ce sont des dragons. Aussi, sur Sexy Beasts, des dragons littéraux, ou en tout cas des personnes couvertes de cornes et d’écailles. Chaque épisode comporte une série de speed dating, après quoi le premier dater élimine un prétendant, qui ensuite, après ce que l’on suppose être des quantités substantielles de vaseline et/ou des explosions d’un tuyau, réapparaît sans masque horrible, généralement au grand regret de le dateur, qui voit maintenant que leur ex-amor n’était pas un mandrill ou un troll bizarre mais un beau candidat pour les brunchs du dimanche avec maman. Ce candidat part ensuite ; deux autres dates s’ensuivent, après quoi une décision finale est prise, et tout le monde retrouve sa forme humaine. De temps en temps, avant le démasquage, le dateur et le prétendant s’embrassent, enduisant de la peinture faciale et des dents artificielles de deux pouces de long contre les gencives de l’autre. C’est sans ambiguïté le clou du spectacle.

Loin de moi l’idée d’appeler les pouvoirs de Sexy Beasts qui sont des lâches – ils ont, après tout, incité un nombre non négligeable de célibataires dans la vingtaine à porter des becs et des trompes. Mais l’intérêt d’une émission comme celle-ci – des personnes avec des sacs ornés sur la tête qui sortent avec d’autres personnes avec des sacs ornés sur la tête – est qu’ils pourraient faire un mauvais choix. C’est-à-dire : ils pourraient choisir une personne laide. Je sais, je sais : L’horreur ! Un sort pire que la chasteté ! Mais c’est l’implication claire d’un programme dans lequel chaque épisode comporte quatre grands démasquages ​​: le spectacle n’est intéressant que si la personne qui vient de les éliminer pleure leur beauté au moment de leur départ. Ou bien l’inverse : qu’ils détestent la vue du compagnon détrompé qu’ils ont choisi pour la terrible raison d’aimer leur personnalité, leur esprit, leur charme, leurs rêves et leurs intérêts communs, ou – je suppose – leurs biceps, qui restent plus ou moins seuls.

Alors je demande : pourquoi sont-ils tous chauds ? L’occupation la plus courante sur Sexy Beasts est mannequin – mannequin ! – mais même ceux qui ne sont pas payés pour leur ADN sont conventionnellement attrayants, généralement extraordinairement. Il n’y a pas de mauvaises surprises ; chaque bête sur Sexy Beasts est, en fait, sexy. C’est très agréable pour tous les célibataires fringants qu’ils découvrent que leur choix de la portée pourrait probablement, et pourrait déjà, jongler avec quelques sponsors Instagram. Mais cela ne fait tout simplement pas une très bonne télévision.

Vous ne pouvez cependant pas leur reprocher d’avoir essayé – si le spectacle énervant était encore un peu plus énervant, nous aurions peut-être eu un joyau particulièrement maudit entre nos mains. Dans l’état actuel des choses, cependant, ce ne sont que les baisers horribles – l’étoffe des cauchemars, vraiment – ​​qui passent cette barre particulière, euh, très spécifiquement basse.

