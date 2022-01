Les SFB continueront de voir des coûts de crédit élevés au cours de l’EX22 : ICRA

L’ICRA a déclaré que le profil de risque global du portefeuille des SFB reste élevé en raison de la proportion plus élevée de prêts non garantis malgré l’entrée de ces prêteurs dans des catégories d’actifs de détail telles que les prêts automobiles, les prêts aux entreprises, les prêts immobiliers et le financement du logement au cours des dernières années.

Les petites banques financières (SFB), qui ont connu une baisse des recouvrements et un affaiblissement ultérieur de la qualité des actifs au cours de la deuxième vague de Covid-19, continueront de voir des coûts de crédit élevés au cours de l’exercice actuel (2021-22), conduisant à une rentabilité modérée, domestique L’agence de notation ICRA a déclaré lundi dans un rapport. L’ICRA a déclaré que le profil de risque global du portefeuille des SFB reste élevé en raison d’une proportion plus élevée de prêts non garantis malgré l’entrée de ces prêteurs dans des catégories d’actifs de détail telles que les prêts automobiles, les prêts commerciaux, les prêts immobiliers et le financement du logement. au cours des dernières années.

Selon l’estimation de l’ICRA, la qualité des actifs des SFB s’est détériorée, les actifs bruts non performants (GNPA) déclarés étant de 6,4 % fin septembre, supérieur à 5 % fin mars. Les SFB rassurent, cependant, la performance du portefeuille restructuré reste contrôlable, a déclaré l’agence de notation. Dans l’ensemble, l’ICRA s’attend à une certaine réduction des GNPA au cours du S2FY22 (octobre-mars). Cependant, le GNPA déclaré à la fin du mois de mars devrait être supérieur de 70 à 80 points de base par rapport au niveau du 31 mars 2021.

Concernant le taux de croissance, l’ICRA a déclaré que les actifs sous gestion (AUM) des SFB devraient enregistrer une amélioration marginale à environ 20% au cours de l’exercice en cours, par rapport au taux de croissance de 18% observé lors de l’exercice précédent. L’agence de notation maintient sa position prudente car la récente flambée des infections à Covid-19 pourrait jouer un rôle de trouble-fête et avoir un impact sur la reprise de la croissance. en S1EF2022.

On estime que l’industrie a enregistré un taux de croissance annualisé de 7 à 8 % au premier semestre de l’exercice 22. Néanmoins, depuis que les décaissements ont commencé à s’accélérer, nous nous attendons à ce que le rythme de croissance s’améliore au S2FY22, poussant la croissance des encours sous gestion en année pleine à environ 20%, bien que la même chose ne soit soumise à aucun impact majeur de la récente augmentation de Covid-19. infections », a déclaré Sachin Sachdeva, vice-président et responsable de la notation du secteur financier à l’ICRA.

