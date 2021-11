Les SFB signalent une baisse du PAT au deuxième trimestre alors que la qualité des actifs se détériore

AU Small Finance Bank a déclaré que son efficacité de collecte moyenne au T2FY22 s’élevait à 109%, aux niveaux d’avant Covid.

Par Piyush Shukla

Les petites banques de financement (SFB) ont signalé une baisse de 13 à 60 % en glissement annuel de leur bénéfice net pour le trimestre juillet-septembre (T2FY22) en raison de la détérioration de la qualité des actifs.

AU Small Finance Bank, qui avait des avances brutes de Rs 36 405 crore à la fin du mois de septembre, a déclaré un bénéfice net de Rs 279 crore, en baisse de 13% par rapport à l’année précédente. Le ratio brut d’actifs non productifs (GNPA) du prêteur s’élevait à 3,16%, supérieur à 1,54% il y a un an. En termes absolus, les créances douteuses brutes ont atteint 1 151 crores de roupies, contre 423 crores de roupies il y a un an.

Equitas SFB a annoncé une chute de 60% en glissement annuel de son bénéfice net pour le deuxième trimestre à Rs 41 crore en raison de la détérioration de la qualité des actifs et des provisions plus élevées qui ont suivi. Le ratio GNPA du prêteur a augmenté de 234 points de base sur un an à 4,82%. Le ratio NPA net était plus élevé à 2,46%, contre 1,13% il y a un an. En raison de la hausse des créances douteuses, le total des provisions autres que les impôts et les imprévus a atteint 137,81 crores de roupies, soit une augmentation de 84,4%.

Equitas a déclaré que son résultat net de juillet à septembre avait été affecté en raison de provisions plus élevées pour les actifs restructurés. La banque porte des provisions de Rs 196 crore vers un portefeuille de prêts restructuré de Rs 1401 crore.

Ujjivan Small Finance Bank a signalé une perte nette de Rs 274 crore au cours du trimestre considéré en raison de provisions plus élevées. Il avait rapporté un bénéfice net de Rs 96 crore il y a un an. Au 30 septembre, le ratio GNPA d’Ujjivan s’élevait à 11,80 %, nettement supérieur à 0,98 % il y a un an et à 9,79 % fin juin. « Nous avons procédé à une restructuration majeure et pris des provisions pour crédit accéléré au cours du trimestre. Nous pensons que, sous réserve d’une troisième vague potentielle de Covid, notre GNPA a atteint un pic et diminuera progressivement à ce stade », a déclaré Martin PS, officier en service spécial, dans un communiqué post-bénéfice.

Suryoday SFB a signalé une perte nette de Rs 1,9 crore en raison de provisions plus élevées. Le ratio brut de créances douteuses du prêteur a augmenté de 796 points de base sur un an à 10,21 %. Par la suite, ses provisions ont été multipliées par six pour atteindre 97,3 crores de roupies.

Perspectives de qualité des actifs

Même si les SFB ont signalé une détérioration de la qualité des actifs au deuxième trimestre, l’évolution des recouvrements montre que la même chose pourrait s’améliorer au second semestre de l’exercice en cours. AU Small Finance Bank a déclaré que son efficacité de collecte moyenne au T2FY22 s’élevait à 109%, aux niveaux d’avant Covid.

« Alors que le GNPA global est resté stable par rapport au premier trimestre, l’efficacité de la collecte s’est améliorée, entraînant une réduction des cas en retard entre 1 et 90 jours. Et avec l’efficacité de la collecte X-bucket revenant au niveau d’avant Covid, nous prévoyons d’atteindre un niveau d’exploitation stable sous peu », a déclaré PN Vasudevan, directeur général et PDG d’Equitas Small Finance Bank, dans un communiqué post-bénéfice.

Lors d’une récente conversation avec FE, Carol Furtado, directrice de l’exploitation chez Ujjivan SFB, a déclaré : « Les collections ont bien repris. Nous nous concentrons sur la réduction du flux PAR (portefeuille à risque) vers des compartiments plus élevés, les collectes des pools restructurés et NPA, augmentant encore les collectes globales. Dans ce contexte, nous pensons que les choses au second semestre (octobre-mars) seraient meilleures sur le front de la qualité du crédit. »

