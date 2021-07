Les shorts Bitcoin chutent pendant que les institutions attendent en espèces après l’évaporation du commerce de base

Ce week-end, le prix du Bitcoin monte à 34 500 $, mais cela s’explique par un volume encore plus faible que la tendance à la baisse, étant donné que nous sommes samedi.

Bloomberg examine actuellement une ligne de tendance clé qui a servi de support au prix BTC mais a maintenant du mal à dépasser le niveau. Ce retournement, selon eux, serait une perspective baissière à moins que les prix ne puissent reprendre la barrière.

Originaire du crash de mars 2020, la ligne de tendance a servi de support pas plus tard qu’en mai, lorsque la crypto-monnaie est tombée à environ 30 000 $. Mais au commerçant CL de eGirl Capital,

“La façon dont les ppl sont positionnés me donne l’impression que nous ne dépasserons jamais les 30 000 de manière significative (comme dans les armes nucléaires jusqu’au milieu de 20 et y resterons).”

Pendant ce temps, bien que la principale crypto-monnaie soit toujours en baisse d’environ 48% par rapport à son plus haut historique en avril, elle est toujours en hausse de 19%, bien mieux que l’or, le marché boursier ou le dollar américain.

L’action latérale de Bitcoin se produit à un moment où le dollar américain montre de la force, se maintenant au-dessus du niveau 92. Avec cela, les shorts nets américains sont tombés, pour une deuxième semaine consécutive, à leur plus bas niveau de 10,44 milliards de dollars depuis avril.

Cela a été une course folle pour Bitcoin au premier semestre 2021, mais il a toujours généré des rendements solides par rapport aux autres classes d’actifs pic.twitter.com/6Wh4MWghbM – James Butterfill (@jbutterfill) 2 juillet 2021

Pendant ce temps, sur le marché à terme, les indicateurs ont rebondi par rapport aux récents creux, mais un véritable renversement de sentiment n’est toujours pas en vue.

Au cours de la semaine terminée le 29 juin, les ventes nettes de Bitcoin sont tombées à 1 345 contrats contre 1 528 la semaine précédente.

En ce qui concerne les primes sur les principaux contrats à terme, peu de choses ont changé, ceux qui expirent fin septembre se négocient à quelques centaines de primes tandis que celui qui expire en décembre a une prime d’environ 1 000 $. L’augmentation de l’OI est également marginale. Le commerçant CL a dit :

“Les bases BTC et ETH semblent également relativement haussières, car je me sens comme une cassure significative sous 32k et nous pouvons commencer à voir un recul cohérent, ce qui n’est pas probable car je ne vois pas de raison forte pour laquelle ce marché devrait commercer en arrière atm . “

pendant les sommets, nous avons constaté une divergence extrême entre la base des contrats à terme natifs de la crypto et celle de CME, où la crypto payait beaucoup plus de prime pour rester longtemps, qui s’est maintenant inversée Deribit mensuel à -4% vs CME à -1%

presque retourné sur les trimestriels aussi pic.twitter.com/eKgEztoveD – CL (@CL207) 2 juillet 2021

Alors que le commerce de base s’effondre, la différence entre les prix au comptant et à terme s’effondre, les hedge funds clôturent leurs positions et reviennent en liquidités. Le fonds spéculatif de 200 millions de dollars, Nickel Digital Asset Management, dirigé par Goldman Sachs et les anciens de JPMorgan, en est un exemple.

Il fallait s’y attendre au milieu des signes indiquant que les investisseurs institutionnels s’intéressent de plus en plus aux actifs, a déclaré Anatoly Crachilov, co-fondateur et directeur général du plus grand fonds spéculatif crypto réglementé d’Europe. Crachilov a déclaré dans une interview,

“Juin restera dans les mémoires comme un mois d’attente et riche en liquidités.” “Les conditions de marché latérales tout au long du mois nous ont amenés à exercer une discipline financière et à garder la poudre au sec jusqu’à ce que le risque/la récompense des opportunités de marché réémergentes justifient un déploiement efficace du capital.”

Selon les données à terme d’OKEx, le ratio long/short BTC montre un intérêt d’achat après s’être redressé vendredi dernier et a relativement bien résisté cette semaine malgré la récente baisse des prix.

Le ratio de prêt sur marge BTC, qui a grimpé à 4,39 cette semaine contre 1,53 vendredi dernier et est maintenant de 2,82, montre également que le commerce de détail a recommencé à acheter.

Sans parler de l’entrée en vigueur d’un projet de loi en Allemagne qui indique au moins 13 milliards de dollars d’entrées, sur la base des données de l’enquête sur les hedge funds de PWC de mai. Cela arrive alors que les banques facturent 0,5% sur les dépôts. Crachilov a dit,

“Le monde de l’investissement a rejeté la crypto sur chaque jambe au cours de la dernière décennie, jusqu’à présent à leur détriment.” “Le retrait le plus récent est” business as usual “pour toute personne assez longtemps dans le secteur de la cryptographie et connaissant l’histoire polémique de Bitcoin.”

Bitcoin/USD BTCUSD

34 588,3643$1 103,373,19 %

Volume 24,08 bVariation 1 103,37 $Ouverture 34 588,3643 $ Circulation 18,75 mMarket Cap 648,43 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.