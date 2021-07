Les shorts Bitcoin sont anéantis, OI chute de 50 000 BTC par rapport à la semaine dernière

Alors que les contrats à terme de Bybit Bitcoin ont enregistré la plus forte baisse de 15,59 % de l’OI, suivis des 12 % de Binance au cours des dernières 24 heures, Bitfinex, FTX et CME ont enregistré la plus forte augmentation de 12,81 %, 11,54 % et 11,86 %, respectivement.

Le prix du bitcoin a bondi à près de 40 000 $ dans une forte tendance à la hausse, dimanche tard ou tôt lundi. Cela représente un bond de près de 36% du prix depuis le plus bas de 29 300 $ mardi dernier.

Alors que plusieurs facteurs comme Alameda Research mettant un fond en « achetant BEAUCOUP » au plus bas, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé son optimisme pour la crypto, et les spéculations sur l’implication potentielle d’Amazon dans le secteur de la crypto-monnaie ont contribué à cette force haussière, les shorts ont un rôle à jouer là-dedans.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, les taux de financement des contrats perpétuels sont restés négatifs, le marché étant extrêmement court sur BTC. Dans le même temps, l’intérêt ouvert a continué de grimper fortement.

Et enfin, une courte pression épique s’est produite.

Imaginez une courte pression parfaite sur $ BTC. Cela appartient à un manuel. pic.twitter.com/FRLXtcCXiw – Alex Krüger (@krugermacro) 26 juillet 2021

Au cours des dernières 24 heures, 102 558 commerçants ont été liquidés pour 1,14 milliard de dollars, dont près de 945 millions de dollars appartenant à des shorts, selon Bybt.

Le chiffre devrait être beaucoup plus élevé étant donné que Binance avait cessé d’afficher ses chiffres réels de liquidation et représente actuellement moins de 20% de toutes les liquidations alors qu’il était environ la moitié, un peu comme Bybit.

“Les shorts Bitcoin viennent de s’effondrer. La base trimestrielle est passée de 5 % à > 10 % brièvement », a noté le trader et économiste Alex Kruger.

Au milieu de cela, Binance et FTX ont réduit leur offre d’effet de levier de plus de 100x auparavant à seulement 20x. Andrew Kang, Mécanisme Capital, a déclaré :

“Habituellement, les grosses compressions courtes comme celles que nous avons vues sur BTC aujourd’hui saignent, mais cet élan continu à la hausse est assez révélateur du fait que les shorts / stables sont des acheteurs insensibles aux prix essayant de récupérer toutes les liquidités qu’ils peuvent.”

plus de shorts liquidés aujourd’hui que de longs le 19 mai sur les contrats à terme sur marge en espèces pic.twitter.com/vygEkoel8a – CL (@CL207) 26 juillet 2021

Le résultat de cette courte compression peut également être vu dans l’intérêt ouvert. Le total de l’OI sur les contrats à terme Bitcoin s’est effondré de 50 000 BTC – actuellement à 349,7 000 BTC contre plus de 400 000 BTC il y a moins d’une semaine.

Au cours des dernières 24 heures, OI sur les contrats à terme de Bybit Bitcoin a enregistré la baisse la plus importante de 15,59 %, suivi par les 12 % de Binance, qui dominent l’espace des contrats à terme. OI sur Binance est maintenant à 79,1k BTC, contre 101,37k BTC le 20 juin, qui a augmenté de 78% en près d’un mois alors que de nouvelles positions courtes ont été ouvertes.

Pendant ce temps, Bitfinex, FTX et CME ont enregistré l’augmentation la plus significative de 12,81 %, 11,54 % et 11,86 %, respectivement, au moment de la rédaction.

Dans le cas d’Ether, Binance est le seul avec une baisse, d’environ 3,67 % seulement, cependant, en OI. Total Ether OI est désormais de 2,54 millions d’ETH, contre 2,94 millions d’ETH en moins d’une semaine. SplitCapital a dit,

« Ne vous y trompez pas, la vraie douleur ne viendra pas des shorts, mais plutôt du nombre absurde de personnes garées dans des pièces de monnaie stables. Ils ne poursuivront pas avant 40 000 pauses.

Bitcoin/USD BTCUSD

38 300 9208 $ 4 596 1112,00 %

Volume 39,54 b Variation 4 596,11 $ Ouvert 38 300,9208 $ Circulation 18,77 mMarket CAP 718,8 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.