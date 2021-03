Les shorts d’entraînement Riboom ont une couche intégrée pour éviter les frottements

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Les shorts Dolphin sont parfaits pour s’entraîner, surtout pendant les mois chauds de l’été. Le seul défaut? Eh bien, parfois, des shorts comme ceux-ci peuvent causer des irritations au milieu d’une séance de transpiration. Cela est particulièrement vrai si vous courez à l’extérieur sous une chaleur ardente.

Heureusement, Amazon a une réponse à pratiquement tous les problèmes de mode, et cette paire que nous avons trouvée chez RIBOOM peut être juste le ticket! Ils s’occupent du problème de frottement inconfortable grâce à la couche de legging intégrée qui est cousue dans le short, tout en offrant une respirabilité suffisante en même temps.

Obtenir le RIBOOM Short Fitness Double Layer Active Yoga Gym Sport pour femmes pour seulement 20 $, disponible sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.



Ces shorts sont un favori parmi les acheteurs. Ils ont accumulé des milliers de fans et il est facile de comprendre pourquoi. Ces shorts extensibles semblent être plus que confortables, et la couche en dessous minimisera les frottements et fournira une couche supplémentaire de couverture. La dernière chose que quelqu’un souhaite en portant un short est de faire face à un dysfonctionnement de sa garde-robe – mais il n’y a rien à craindre ici!

Ces shorts sont disponibles dans une multitude de nuances élégantes, y compris des agrafes comme le gris, le noir et des teintes légèrement plus aventureuses comme le violet. Ils sont fabriqués à partir de matériaux à séchage rapide qui peuvent aider à absorber la transpiration et vous garder au frais en même temps. À la mode et fonctionnel – pas de sueur!

Obtenir le RIBOOM Short Fitness Double Layer Active Yoga Gym Sport pour femmes pour seulement 20 $, disponible sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

De toute évidence, ces shorts sont parfaits à porter pour tout type d’entraînement, comme le vélo, le yoga ou la course à pied. Mais un abonnement à une salle de sport n’est pas nécessaire – c’est une option solide pour basculer tout en vous relaxant à la maison ou en faisant des courses rapides. Les acheteurs notent également que bien que ces shorts aient une hausse inférieure à celle de nombreuses paires sur le marché, ils ne causent heureusement pas de regroupement gênant dans la région avant. Ces shorts sont une mise à niveau nécessaire de nos vêtements d’entraînement et seront certainement utiles à mesure que les températures continuent d’augmenter.

