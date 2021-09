Les showrunners de Chicago Med expliquent le retour de Will après avoir été licencié et ses ponts brûlés dans la saison 7

Chicago Med a terminé la saison 6 en faisant ses adieux à pas moins de quatre personnages majeurs de l’ED. Le départ d’Ethan ne durera que le temps qu’il se remet de sa blessure par balle, mais Goodwin finit par renvoyer Will. Heureusement, Nick Gehlfuss n’allait nulle part et Will est de retour à l’urgence pour la saison 7. Mais comment Med le ramène-t-il, alors que Goodwin avait plus d’une raison de le renvoyer, même avec les aveux de Natalie ? Les showrunners Diane Frolov et Andrew Schneider ont donné un aperçu de ce qui se prépare en ce qui concerne Will, et au moins un pont qu’il a brûlé.