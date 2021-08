Les showrunners de ‘Lucifer’ révèlent si Chloe Decker mourra si elle enlève la bague de Lilith

in

Les fans de Lucifer étaient ravis à la fin de la saison 5 lorsque Chloe Decker (Lauren German) a été ramenée à la vie en utilisant la bague de Lilith après un bref contact avec la mort. Cependant, sa vie est-elle plus fragile que jamais maintenant ? C’est une question que Lucifans se pose, et les showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich ont donné une réponse définitive.

La bague de Lilith contient l’immortalité de Lilith, la mère de Mazikeen (Lesley Ann-Brandt). Après la mort de Chloé, elle est envoyée au paradis, où Lucifer Morningstar (Tom Ellis) risque sa vie pour la retrouver. Il lui déclare son amour et place la bague de Lilith au doigt de Chloé. En conséquence, Chloé est ressuscitée par magie et libre de vivre avec Lucifer, qui a miraculeusement survécu à l’épreuve. Mais, Chloé mourra-t-elle si elle enlève la bague ?

(Photo : Netflix)

Lors du panneau Comic-Con@Home de Lucifer, diffusé le 24 juillet, le duo de showrunning a déclaré à l’animateur Luke Cook (qui jouait un personnage appelé Lucifer Morningstar dans Chilling Adventures of Sabrina) qu’elle survivrait certainement si la bague se détachait. La puissance de l’anneau est épuisée.

“Non, elle ne (mourra pas)”, a déclaré Modrovich. Henderson a ajouté: “Nous pouvons révéler qu’il avait un certain pouvoir, le pouvoir a été utilisé pour la ramener; maintenant, il a l’air génial sur sa main.”

Ce sera un grand soulagement pour les fans, mais ils ont reçu un autre morceau de mauvaises nouvelles en ce qui concerne le ring. C’est un symbole d’amour entre les deux personnages, mais ce n’est pas une bague de fiançailles. “C’est assez drôle que les gens pensent que c’est l’engagement”, a déclaré Ellis lors du panel. “C’est une sorte de fiançailles parce que je pense que Lucifer pensait qu’il allait mourir, donc c’était un peu symbolique à ce moment-là, et donc c’était un fiançailles/sacrifice.”

Henderson a ajouté: “Lorsque nous l’avons parcouru, nous décidions sur quel doigt mettre la bague et tout, nous voulions vraiment frapper plus (de) la métaphore de tout cela. Comme,” je me sacrifie, mais je suis Je te donne mon amour. Alors je comprends d’où vient la confusion. Ce n’est pas un engagement officiel, mais c’est un engagement émotionnel. “

Lucifer Saison 6 première le 10 septembre. Tous les épisodes passés de l’émission, y compris ceux diffusés sur FOX, sont disponibles sur Netflix pour être diffusés. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg.