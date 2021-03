La fin de Supergirl a été annoncée pour la première fois l’automne dernier, avec Melissa Benoist, Chyler Leigh et d’autres stars commentant leur gratitude pour la série et leurs réactions à l’annulation. La nouvelle a été un choc pour les fans, mais pas une surprise car Benoist est maintenant une nouvelle mère et elle et les producteurs sont parvenus à une compréhension mutuelle pour mettre fin à la série. Cela a été une course folle pour la fille de l’acier à la télévision, alors que Supergirl a commencé comme une série CBS avant de passer à The CW pour la saison 2.