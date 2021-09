Les showrunners décomposent la finale émotionnelle de la série Netflix

Cet article contient des spoilers pour la finale de la série de Lucifer sur Netflix et discutera des principaux points de l’intrigue de la fin de la série. La série fantastique dramatique Lucifer a pris fin cette semaine après avoir trouvé une nouvelle vie sur Netflix, et les fans de la série ont été ravis de la fin heureuse de leurs personnages préférés. Lucifer (Tom Ellis) aide joyeusement les âmes en enfer à trouver la paix afin qu’elles puissent aussi aller au paradis, Chloé (Lauren German) vit sa vie sur terre avec leur fille Rory (Brianna Hildebrand) avant de rejoindre Lucifer en enfer pour l’éternité – en une bonne façon! Maze (Lesley-Ann Brandt) et Eve (Inbar Lavi) se marient, Amenadiel (DB Woodside) devient Dieu et Dan (Kevin Alejandro) retrouve Charlotte (Tricia Helfer) au paradis.

Alors que certaines émissions optent pour l’obscurité à la fin des choses, Lucifer s’est vraiment penché sur des fins heureuses pour tous. Les showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich ont parlé à Entertainment Tonight de l’endroit où les personnages se sont retrouvés, en particulier Chloé en enfer avec Lucifer. “Je dirais que Lucifer est à la maison pour elle et vice versa”, a déclaré Henderson. “La maison de Lucifer”, a convenu Modrovich. “J’aime ce que vous avez dit à propos de Hell is Heaven pour elle parce que c’est parce que c’est là que se trouve Lucifer. Je pense juste que c’est une excellente façon de le dire.”

“Je vais passer en revue la réflexion”, a poursuivi Henderson. “L’une des choses était que nous savons que Chloé est allée au paradis. Nous savons qu’elle est cette âme merveilleuse et cette personne formidable. Et donc, je veux dire, un, nous voulions que les gens se demandent, oh mon dieu, sa Chloé vit pour chaque repas ensemble. Et deux, nous voulions qu’ils se sentent, oh, sa maison est avec lui et il l’attendait, pour que l’Enfer devienne une maison pour lui aussi. “

Dans une interview séparée de Entertainment Tonight, Ellis a abordé la fin de Lucifer, travaillant comme thérapeute en enfer. “Je l’ai adoré, je l’ai fait”, a déclaré Ellis. “Je veux dire, je pensais que c’était intéressant… C’est doux-amer, j’adore utiliser ce mot doux-amer. J’ai adoré parce que ce que j’étais désespéré de voir arriver en était un, nous abordons le fait que Lucifer et Chloé ne sont pas taillés dans le même tissu en ce sens qu’il est immortel et qu’elle est mortelle. Donc, si vous avez cette histoire d’amour maintenant sur Terre, comment cela va-t-il se manifester ? Chloé a-t-elle le luxe de savoir avec certitude ?” Qu’il y a une vie après la mort, qu’il y a de l’espoir là-bas, qu’il y a toutes ces choses et que nous contrôlons cela.”

“Mais elle a besoin de vivre sa vie sur Terre”, a poursuivi Ellis. “J’ai réalisé quelle est ma vocation et nous avons confiance l’un dans l’autre que nous allons passer le reste de notre vie ensemble au bon moment. Et j’ai pensé que c’était beaucoup plus doux-amer, je vais le répéter, mais c’était une fin beaucoup plus satisfaisante pour moi qu’ils ne finissent ensemble… Ils abordent ce qu’ils doivent aborder et ont appris quelques choses en cours de route, puis notre toute dernière chose est eux ensemble et nous laissez-les ensemble pour l’éternité. C’est exactement ce que tout le monde veut. Et je pense que nous espérons y parvenir. “