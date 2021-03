Cependant, il a déclaré que les banques pourraient changer leur vision du secteur de l’acier, car l’Inde a besoin de plus d’acier, ce qui serait possible avec de nouveaux budgets d’investissement.

En se désendettant à un rythme accéléré, alors que le cycle actuel de rentabilité élevée prévaudra pendant une période considérable, les sidérurgistes indiens devraient bientôt se lancer dans un nouveau cycle de capex.

Selon Morgan Stanley, les sidérurgistes se concentreraient initialement sur la réparation de leurs bilans et, par conséquent, la dette nette-capitaux propres devrait s’améliorer et tomber en dessous de un à un niveau agrégé en FY21 et de 0,5 en FY23 contre environ 1,4 en FY20.

Comme les stocks sont à leur plus bas niveau depuis 33 mois maintenant que le taux d’utilisation de la capacité des grandes usines était déjà supérieur à 80% en février, le deuxième semestre de l’exercice 2021-2022 pourrait voir les entreprises d’abord accélérer ou faire progresser les programmes d’investissement existants, suivis par d’éventuelles petites friches industrielles. expansion. Les grands programmes d’expansion greenfield ne se produiront peut-être pas de sitôt, mais ils sont définitivement sur les cartes.

Le directeur général conjoint de JSW Steel et directeur financier du groupe MVS Seshagiri Rao a déclaré que la société pourrait atteindre sa capacité de production cible de 45 millions de tonnes par an (mtpa) «bien avant» les prévisions précédentes de 2030-31 en raison de l’accélération de la demande en Inde. et globalement.

Pas seulement la demande intérieure, les ambitions des entreprises sidérurgiques montent en flèche avec un meilleur prix, un énorme potentiel d’exportation (alors que la Chine élague la production pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2060), des coûts de matières premières bénins et surtout, le soutien du gouvernement – que ce soit dans le forme de programme d’incitation liée à la production (PLI) ou la nouvelle politique minière qui supprime un embrayage de lois lourdes et diverses autres.

Le directeur général de JSPL a déclaré: «Il semble que le secteur de l’acier remboursera les prêts plus rapidement. Cela mettra les banques à l’aise et elles clôtureront financièrement les nouveaux projets. Lorsque le retour sur investissement (ROI) augmente, de nouveaux projets arrivent. »

Bien que l’Inde soit le deuxième producteur d’acier au monde après la Chine, l’écart de production entre les deux pays est de 953 millions de tonnes (MT). Par rapport à la production de 1053 MT de la Chine, la production de l’Inde n’était que de 99,6 MT en 2020, selon l’Association mondiale de l’acier.

Après une première forte baisse de la consommation et de la production en avril-juin 2020, il y a eu une reprise intelligente dans le secteur de l’acier. L’augmentation continue de la consommation et de la demande d’acier après le déverrouillage progressif de l’économie, l’augmentation du coût du minerai de fer, la hausse des exportations et la hausse des prix internationaux de l’acier ont entraîné une augmentation des prix de détail et, par conséquent, de leurs marges.

La situation serrée des stocks du secteur indien de l’acier devrait prévaloir pendant un certain temps. Une situation d’approvisionnement serrée impliquera que l’acier national reste proche des prix de parité à l’importation, qui sont actuellement à une décote de 10 à 11%, a déclaré Morgan Stanley.

«Nous nous attendons à ce que la rentabilité maximale du cycle actuel soit beaucoup plus élevée que lors du précédent. Les prix de l’acier sont élevés mais les prix des intrants (en particulier le charbon à coke) sont bénins, ce qui soutient nos perspectives d’un spread encore plus élevé que lors du dernier cycle », a-t-il déclaré.

