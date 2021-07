Les sidérurgistes ont vu augmenter leurs investissements, selon Crisil

in

Bien qu’un certain assouplissement soit probable pour le reste de 2021, les prix pourraient atteindre en moyenne 750 à 800 dollars la tonne, toujours en hausse de 60% sur un an, a déclaré Crisil.

Une marge d’exploitation plus élevée due à la hausse des prix du métal aidera les sidérurgistes nationaux à “doubler” leurs dépenses en capital et à poursuivre le désendettement et le renforcement de leur bilan, a déclaré mardi l’agence de notation Crisil dans un rapport.

“Une forte augmentation des prix de l’acier augmentera la marge d’exploitation des fabricants d’acier primaire de 500 points de base à 32-33% cet exercice fiscal en glissement annuel”, a déclaré Crisil, ajoutant que malgré l’augmentation des dépenses d’investissement, des bilans plus solides soutiendront des bilans positifs. perspectives de crédit pour les sidérurgistes.

Le rapport est basé sur les cinq principaux fabricants d’acier, dont Tata Steel, JSW Steel, AMNS India et JSPL, qui représentent 58 % de la production nationale au cours du dernier exercice.

Crisil a déclaré que les prix intérieurs de l’acier, qui sont fortement influencés par le coût au débarquement des importations, pourraient encore augmenter même si les prix mondiaux s’atténuent, car l’écart de prix entre l’acier en bobines laminé à chaud national et le coût au débarquement des importations s’élève toujours à 20%.

Les prix mondiaux de l’acier, qui se sont redressés par rapport aux plus bas de l’année dernière, ont augmenté de 2,1 fois en glissement annuel en juin, atteignant les plus hauts jamais vus en 2008. Bien qu’un certain assouplissement soit probable pour le reste de 2021, les prix pourraient atteindre en moyenne 750 à 800 dollars la tonne, toujours en hausse 60% en glissement annuel, a déclaré Crisil.

Les prix mondiaux de l’acier bénéficieront du soutien de la forte demande, du resserrement de l’offre de minerai de fer et des mesures prises par la Chine pour réduire ses exportations.

