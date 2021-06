“Les sifflets me mettent plus à l’écoute”

06/04/2021

Le 06/05/2021 à 02:19 CEST

Luis Enrique a analysé le match contre le Portugal sur place. Malgré le match nul et vierge, l’entraîneur espagnol est parti, a-t-il déclaré, satisfait de bon nombre des choses qu’il a vues lors d’un match amical qui a servi à préparer le Championnat d’Europe. De plus, il a nié que Pedri soit arrivé fatigué de l’engagement continental et sur les sifflets reçus, il a déclaré qu'”ils m’ont mis plus à l’écoute”.

L’entraîneur a reçu des sifflets dans les tribunes, sûrement de la part de fans qui ne sont pas satisfaits que l’entraîneur n’ait pas appelé Sergio Ramos ou aucun joueur du Real Madrid. D’après ses propos, il semble qu’il ne soit pas très énervé : “Ils ne me touchent pas, ils me mettent même plus à l’écoute, je n’ai pas découvert non plus. Je m’en fiche. Ce qui me dérange, c’est que mes joueurs sifflent ( pour Morata). À Álvaro Vous devez l’applaudir, vous lever et mettre vos moignons. Avec tout ce qui s’est usé, le dernier jeu n’est pas à blâmer car le tir va à la barre transversale. “

Pedro, une merveille physique

Interrogé par Pedri et son moment sur le plan physique après avoir été l’un des footballeurs ayant joué le plus de minutes avec le Barça, Luis Enrique a découvert qu'”il a des chiffres physiques incroyables, il est l’un des plus résistants de la Primera espagnole”. L’entraîneur a même refusé de rejoindre un courant d’opinion qu’il juge erroné : « Le cliché qu’il se fatigue commence à se dire et on finit par le croire, mais nous n’avons aucun doute sur son niveau et ce à quoi il nous amène. l’équipe.”

Ce que Luis Enrique a le plus aimé de la réunion, c’est “l’attitude de chacun, l’engagement, il y a beaucoup de choses positives en termes d’aspects du jeu que nous recherchons, et surtout le résultat”, a-t-il déclaré avant de commenter que “Le Portugal est l’actuel champion d’Europe et de l’UEFA Nations League, alors bien sûr, ils nous ont compliqués, à quoi pouvons-nous nous attendre ?”

D’autre part, il a nié que la propriété d’Unai Simón était un message au gardien de but : “Non, je n’ai pas à envoyer de messages, j’utilise les joueurs que je considère les meilleurs à tout moment et si j’envoie des messages, n’est pas ce format, mais le mot”. Bien sûr, il a reconnu que “l’idée était que Robert Sánchez fasse ses débuts, vraiment”.

Le sélectionneur ne tarit pas d’éloges sur le duo de départ face au Portugal, Laporte et Pau Torres, tous deux gauchers : “Je les ai vus exceptionnels, avec une belle sortie de balle, superbes, avec de la personnalité pour jouer, de la puissance physique, capables de rester en tête-à-tête avec des attaquants de haut niveau. C’était un match exceptionnel entre les deux. Ce n’est pas habituel de trouver deux centraux gauchers dans la même sélection ou équipe, mais j’ai joué pendant des années avec deux centraux droit et il ne se passe rien.”