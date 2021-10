« Les sifflets ne nous aident pas »

14/10/2021 à 10h29 CEST

Marcos Llorente Il est devenu l’une des voix les plus autorisées de l’Atlético et est aujourd’hui l’un des footballeurs les plus expérimentés sur et en dehors du terrain.

El polivalente jugador rojiblanco estuvo en El Larguero de la Cadena SER para analizar la actualidad del Atlético y la situación del campeón de Liga en el presente ejercicio: « No creo que seamos el equipo a batir. Creo que hay otros grandísimos clubes que también serán el rival a batir y al final siempre estamos cuatro o cinco equipos ahí peleando arriba y este año no va a ser menos. Puede ser antes sí que es verdad que Madrid y Barça había temporadas que arrasaban y creo que nosotros hemos conseguido meter la cabeza ahí y se battre ».

Llorente Il a assuré qu’ils ont désormais plus d’ambition pour remporter tous les titres même s’ils reconnaissent que c’est toujours aussi difficile : celui d’avoir été champion à l’envers… n’importe quelle équipe en ce moment peut te battre parfaitement et à partir de là on essaie de s’évader un peu et au final on veut concourir pour tout mais on est aussi conscient et je pense que les gens un peu aussi qu’il est très difficile de gagner une ligue ».

Il a reconnu qu’ils s’étaient beaucoup améliorés dans le domaine offensif par rapport à la saison précédente : « Oui, nous avons beaucoup de joueurs au sommet qui peuvent faire des différences qui peuvent déséquilibrer, nous sommes une équipe puissante pour ainsi dire mais nous ne nous comparons pas. avec d’autres équipes, je pense que Madrid et le Barça ont aussi des joueurs très, très puissants au sommet, très déséquilibrés ».

Il a également évoqué la situation compliquée de Griezmann même s’il était optimiste sur sa performance : « Je pense que ce sont des moments. Les attaquants vivent avant tout du but et il y a des moments où ils ne rentrent pas ou que ça leur coûte plus cher de marquer et puis il y a d’autres moments qui les mettent dans toutes les couleurs, il ne fait aucun doute que Antoine C’est un joueur de haut niveau qui est très important pour nous et qui finira tôt ou tard par marquer ses buts en aidant l’équipe. C’est un joueur calme, c’est un garçon qui pense beaucoup à l’équipe, qui travaille dur et nous le connaissons tous et nous savons à quel point il est important pour l’équipe et nous l’aiderons de toutes les manières possibles. »

Complainte Llorente pour un secteur des fans de siffler l’ancien joueur de Barcelone : « Ce sont des choses parce qu’elles finissent par surprendre un peu parce que bon, au final, les sportifs sont très sportifs et ils doivent le comprendre tout de suite Antoine C’est un joueur de l’Atlético de Madrid et ces sifflets ne l’aident évidemment pas, mais l’équipe non plus, en fin de compte, ces sifflets affectent également le reste d’entre nous. Moi par exemple, quand je suis sur le terrain et que je les écoute parce que je ne les aime pas forcément, tu arrives à le comprendre car au final les fans sont libres de s’exprimer comme ils veulent, mais si tu demandes moi, je vais vous dire que je ne les aime pas et qu’ils n’aident pas ou n’aident pas. Antoine ou l’équipe. »