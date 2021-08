Les signatures de Kemba Walker et Fournier sont une grande victoire

in

Cela fait 72 heures pour les fans des New York Knicks.

La franchise n’a pas fini par ajouter une superstar avec la quantité prodigieuse de plafond dont elle disposait au début de l’été.

Mais ce qu’ils ont laissé est bien plus important : la respectabilité.

Ils ont ramené Derrick Rose et Nerlens Noel, deux énormes parties d’une équipe qui a surpris en 2020-21 et a fait les séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 4 dans l’Est. Ils ont ouvert le portefeuille pour payer Evan Fournier. Et mercredi, des rapports ont indiqué que le Thunder d’Oklahoma City rachèterait Kemba Walker et que le natif du Bronx signerait avec les Knicks.

Est-ce que cela fait de l’équipe qui comprend également le All-Star Julius Randle, le jeune ailier RJ Barrett et la recrue Immanuel Quickley un prétendant au titre? Non. Zut, cela pourrait même ne pas en faire une équipe parmi les six premières dans l’Est si certaines choses ne se passent pas bien.

Mais vous pouvez voir à quel point la liste pourrait surprendre encore une fois. Le tir et le score de Fournier soulageront Randle, qui est devenu la pièce maîtresse de l’attaque. Walker n’est peut-être pas la star qu’il était autrefois à Charlotte, mais revenir à Madison Square Garden, le site de son tir Cardiac Kemba, pourrait être l’endroit idéal pour lui pour faire avancer l’offensive et prouver que certains de ses problèmes de santé sont derrière lui. La défense au milieu sera de premier ordre avec Noel et Mitchell Robinson rôdant dans la peinture.

C’est là qu’interviennent le respect et la pertinence. Enfin — ENFIN ! – les Knicks ont une direction qui ne patauge pas et ne lutte pas. L’objectif est de redevenir une destination qui ne soit pas la risée de la NBA, et ils peuvent le cocher sur la liste.

C’est particulièrement important dans un environnement NBA qui manque cruellement de superstars qui sont des agents libres qui finissent par vouloir partir. Giannis Antetokounmpo est resté avec les Bucks l’été dernier et regardez ce qui s’est passé. Kawhi Leonard semble vouloir rester à LA Chris Paul a vu que sa meilleure opportunité de gagner une bague était de retour à Phoenix.

Donc, le chemin vers l’un de ces noms de l’échelon supérieur passe probablement par un échange, et cela signifie être mis en place pour un accord à l’avenir où l’un des talents d’élite de la ligue voit une situation dans laquelle il pourra bientôt lutter. C’est fondamentalement le cas maintenant.

Kemba Walker signera un contrat de 2 ans avec les Knicks dans la fourchette de 8 à 9 millions de dollars, selon les sources de la ligue. New York a également des options d’équipe pour les dernières saisons sur les contrats d’Alec Burks, Nerlens Noel et Derrick Rose (en plus de celui d’Evan Fournier, comme indiqué précédemment) – Ryan McDonough (@McDNBA) 4 août 2021

C’est pourquoi je ne pouvais pas comprendre où les Knicks appartenaient à la liste des gagnants/perdants que j’ai écrite mardi. Mais tout s’est concrétisé avec l’acquisition de Walker : ils vont être une équipe respectée par les adversaires. Les Knicks sont une équipe pertinente pour la première fois depuis des décennies, avec une flèche pointant vers le haut.

C’est la plus grande victoire que vous pourriez demander à la franchise qui n’en a pas eu beaucoup ces derniers temps.

