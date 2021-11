Les signatures de la Juventus, sous enquête

27/11/2021 à 09:55 CET

Le parquet de Turin a ouvert une enquête pour analyser et vérifier les transferts effectués par la Juventus entre 2019 et 2021, comme indiqué dans un communiqué. Les militaires de la Guardia di Finanza effectuent inscriptions diverses au siège du club transalpin.

La collection de documentation comprend tous les mouvements effectués au cours des trois dernières saisons, y compris le troc entre l’équipe italienne et le FC Barcelone entre Miralem Pjanic et Arthur Melo : l’enquête verrait des crimes autour « fausses communications de sociétés cotées » et l’émission des factures en « opérations inexistantes ».

Les plus-values ​​également traitées par la Fédération italienne de football et la CONSOB sont également sous surveillance : lLes enquêtés sont le président, Andrea Agnelli ; le vice-président, Pavel Nedved ; l’ancien directeur sportif Fabio Paratici ; et trois autres membres du conseil.

Le mouvement Arthur-Pjanic éveille les soupçons

Les mouvements, selon le parquet, s’élèveraient à 50 millions d’euros et, parmi eux, figure le troc entre Arthur et Pjanic. Le milieu de terrain a été transféré pour 72 millions d’euros de Barcelone, tandis que le Bosniaque a coûté 60 millions aux Catalans, ce qui a déclenché l’alarme des autorités..

Le solde des comptes avec ce mouvement est l’une des décisions les plus suspectes générées autour des deux clubs : les directives sont parvenues à un accord pour se débarrasser de deux de leurs footballeurs les plus importants au milieu de terrain à un coût minime.