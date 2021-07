“Les signaux actuels ne vont pas vers leur transfert”

07/05/2021

Le à 19:31 CEST

Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus il y a trois ans avec l’oobjectif de consolider le club comme l’un des meilleurs d’Europe. Un objectif collectif que les Portugais n’ont pas atteint, bien que différent soit le cas avec les individus. Le Portugais est devenu le meilleur buteur de la compétition italienne et a joué un grand rôle avec l’équipe nationale au Championnat d’Europe.

Cependant, la continuité de Cristiano avec la Juventus est toujours en suspens : “Je n’ai pas la boule de cristal, mais signaux courants du club, le joueur et son agent ne vont pas vers un transfert. Il est un acteur important de notre projet.ou alors. La situation est la suivante et nous en sommes satisfaits. On l’attend à la fin de ses vacances bien méritées”, a expliqué l’ancien joueur français.

Trezeguet considère la signature du Portugais comme l’un des plus grands succès du club : “Le plus grand génie a signé Cristiano, personne ne s’attendait à CR7 dans un club qui dans son ADN a toujours pris le plus grand soin à l’équilibre. Bien sûr, il y a eu un problème avec les coéquipiers, mais il a marqué 100 buts”il ajouta.

De plus, il a admis que l’erreur était un technicien qui n’a pas pu résoudre les désaccords : “Je pense que personne comme Zidane n’aurait su gérer ça. A la Juve, peut-être, il y a eu un manque de dialogue. Un entraîneur peut prendre un joueur, lui montrer un match et lui dire : « Regardez, vous avez marché pendant 90 minutes, aidez-moi à gagner ». Il y a des joueurs qui vous font gagner et vous ne pouvez pas les avoir contre vous, Ronaldo en fait partie et Dybala aussi. D’autres, avec tout le respect que je vous dois, moins”, a-t-il terminé.