Les signaux baissiers augmentent alors que le prix du Bitcoin tombe à 35000 $ et que les traders ignorent la baisse

Le marché des crypto-monnaies a fait face à une nouvelle vague de pression de vente le 28 mai lorsque le prix du Bitcoin (BTC) est tombé à 35 100 $ et que les commerçants ne semblent généralement pas intéressés à acheter la baisse avant le week-end.

Malgré les mouvements à la baisse observés sur le marché au cours des deux dernières semaines, les investisseurs institutionnels sont pour la plupart restés inébranlables dans leur détermination à rester engagés dans les crypto-monnaies, mais l’absence d’annonces “ nous avons acheté la baisse ” fait que les commerçants de détail se demandent si le prix de Bitcoin a plus d’inconvénients.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Alors que certains analystes voient dans le pire des cas la possibilité que Bitcoin tombe à 20 000 $, la trajectoire globale des prix BTC reste biaisée à la hausse, la tendance hebdomadaire des plus bas plus élevés restant intacte.

#BTC s’est déjà installé à un plus bas sur la semaine Maintenant, $ BTC a du mal à préserver sa série de plus bas plus élevés sur le #Crypto daily #Bitcoin – Rekt Capital (@rektcapital) 28 mai 2021

Les Altcoins tombent aux côtés du Bitcoin

Les altcoins ont également fortement chuté vendredi, car l’incertitude du marché avant le week-end du Memorial Day a entraîné un faible volume et l’environnement actuel sans risque a atténué l’impact d’annonces majeures telles que Polygon (MATIC) qui intègre vos ensembles de données sur la technologie Google Cloud.

1/ Nous sommes très heureux de partager que nous avons terminé l’intégration des jeux de données Polygon dans @GoogleCloudTech #BigQuery ! Cela signifie que vous pouvez interroger des ensembles de données Polygon, exécuter des analyses et extraire des informations à l’aide de la plate-forme #BigQuery de Google. https://t.co/lKNcv7ru2D pic.twitter.com/U1HGDTqo8L – Polygon (anciennement Matic) (@ 0xPolygon) 28 mai 2021

Malgré le recul du marché, certains jetons ont réussi à se redresser. L’hélium (HNT) a bondi de 28% pour atteindre un nouveau record de 23,01 $ suite à un tweet annonçant que le projet avait dépassé 45000 points d’accès actifs dans le monde qui fournissent une couverture sans fil décentralisée pour les appareils Internet des objets (IoT).

45 000 hotspots offrent désormais une couverture sans fil décentralisée sur #ThePeoplesNetwork ! pic.twitter.com/woXdMOkOGc – Hélio (@helio) 28 mai 2021

MaidSafeCoin (MAID) a également enregistré une hausse de 20% pour atteindre un sommet intrajournalier de 0,52 $ après le lancement de son réseau de test v2 et Zcash (ZEC) a gagné 5% et se négocie désormais à 159 $.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source : Coin360

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 1 567 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42,8%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.