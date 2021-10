Les signaux mondiaux aggravent la crise énergétique en Inde, le gouvernement cherche à augmenter la génération

La crise d’accumulation d’électricité dans le pays s’est aggravée ce mois-ci alors que de graves pénuries de carburant dans les centrales électriques menacent des pannes dans les prochains jours, ce qui bloque les roues de la relance de la grande économie à la croissance la plus rapide au monde.

Selon les données officielles, les 135 centrales thermiques du pays en moyenne ne disposent que de quatre jours de stocks de charbon fin septembre, contre 13 jours de stocks de charbon début août. La réglementation impose 22 jours de stock dans les centrales thermiques.

Plusieurs usines des États de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh et du Tamil Nadu sont en alerte pour des pannes. À Delhi, le ministre de l’Énergie de l’État, Satyendar Jain, a déclaré que si l’approvisionnement en charbon ne s’améliore pas, il y aura une panne d’électricité à Delhi dans deux jours.

Les pénuries de charbon dans les centrales électriques sont survenues à un moment où la production de Coal India, qui couvre près de 80 pour cent des besoins en combustible du pays, avait chuté en raison de la longue mousson de cette année. Bien que CIL maintienne que ses approvisionnements ne sont nulle part à un niveau inférieur cette année par rapport à l’année dernière, des sources du secteur de l’électricité ont déclaré que le problème s’aggrave également en raison de la baisse de l’intérêt manifesté par les services publics criblés de dettes pour acheter plus de charbon pour faire fonctionner les centrales électriques de manière optimale. niveaux.

« La demande d’électricité en hausse due à la reprise économique, les mois d’approvisionnement saisonnier en charbon, l’État Gencos n’ayant pas la capacité financière de stocker 22 jours de stock de charbon avant la mousson et les prix au comptant élevés du charbon et du GNL sur le marché international – tous sont des facteurs créant cette situation stressante « , a déclaré Debasish Mishra, partenaire de Deloitte Touche Tohmatsu basé à Mumbai.

Pour faire face aux pénuries nationales, il est possible d’acheter du charbon à l’étranger, mais la flambée post-Covid de la demande d’électricité dans le monde a suscité un intérêt accru en sécurisant les sources de carburant qui avaient fait grimper les prix mondiaux du charbon. Le prix du charbon importé du charbon indonésien est passé de 60 $/tonne en mars-2021 à 160 $/tonne (en septembre/octobre 2021) de 5 000 GAR (brut tel que reçu) de charbon. L’importation de charbon a diminué par rapport à 2019-2020 en raison de la substitution des importations et de la hausse des prix du charbon importé. Le charbon australien non cokéfiable atteint un prix de plus de 200 $ la tonne.

De plus, les événements météorologiques extrêmes jouent également un rôle de trouble-fête. La principale province chinoise productrice de charbon a suspendu la production de 27 mines en raison de fortes pluies et d’inondations, ajoutant encore plus de pression à la crise énergétique qui sévit dans le pays. La Chine est l’un des plus gros producteurs et consommateurs de charbon. L’absence d’une croissance adéquate des énergies renouvelables et la flambée des prix du gaz naturel contribuent également à la crise énergétique mondiale. Il en va de même de la décision de la Chine de sécuriser toutes les sources de carburant disponibles dans le monde à tout prix, créant une pénurie sur le marché mondial et des prix en forte hausse.

« Les développements mondiaux ont également un impact sur les marchés indiens. La forte augmentation de l’activité économique avec l’atténuation de la pandémie de Covid a fait augmenter la demande d’électricité avec les principaux États industriels tels que le Maharashtra, le Gujarat et le Tamil Nadu, qui ont vu la demande augmenter de 14 à 20% au cours des trois derniers mois », a déclaré un analyste du secteur de l’électricité de l’un des les quatre grands cabinets d’audit.

Les stocks de charbon des centrales thermiques ne s’amélioreront que progressivement d’ici mars prochain. Pour cet exercice, il oscillera autour de 10 jours par rapport à la moyenne sur deux ans d’environ 18 jours, selon un rapport de Crisil.

Cela signifierait que la crise se poursuivrait pendant la saison des fêtes indiennes, Coal India s’efforçant de répondre à la demande croissante de carburant en l’absence de soutien des importations.

Un communiqué du ministère de l’Énergie a déclaré qu’il y avait quatre raisons à l’épuisement des stocks de charbon à la fin de la centrale électrique : une augmentation sans précédent de la demande d’électricité due à la reprise de l’économie ; de fortes pluies dans les zones de mines de charbon en septembre, affectant ainsi négativement la production de charbon ainsi que l’expédition de charbon des mines ; augmentation des prix du charbon importé à un niveau sans précédent conduisant à une réduction substantielle de la production d’électricité à partir de centrales électriques au charbon importé conduisant à une plus grande dépendance vis-à-vis du charbon national ; non constitution de stocks de charbon suffisants avant le début de la mousson.

Il existe également des problèmes hérités des cotisations élevées des sociétés charbonnières de certains États, à savoir le Maharashtra, le Rajasthan, le Tamil Nadu, l’UP, le Rajasthan et le Madhya Pradesh.

Une forte reprise de l’économie après la deuxième vague de Covid, a conduit à une augmentation sans précédent de la demande et de la consommation d’électricité. La consommation quotidienne d’électricité a dépassé les 4 milliards d’unités (UB) par jour et 65 à 70 % de la demande est satisfaite uniquement par la production d’électricité au charbon, augmentant ainsi la dépendance au charbon.

La consommation d’électricité pour la période août-septembre a progressivement augmenté de 106,6 BU par mois en 2019 (année normale non Covid) à 124,2 BU par mois en 2021. Au cours de cette période, la part de la production à base de charbon a également augmenté de 61,91 % en 2019 à 66,35 % en 2021. En conséquence, la consommation totale de charbon au cours du mois d’août à septembre 2021 a augmenté de 18 % par rapport à la période correspondante en 2019.

L’importation de charbon a diminué par rapport à 2019-2020 en raison de la substitution des importations et de la hausse des prix du charbon importé. La réduction du charbon importé est compensée par le charbon domestique pour la production d’électricité, augmentant ainsi la demande de charbon domestique. Par rapport à 2019, il y a eu une réduction de 43,6% de la production d’électricité à partir de charbon importé, ce qui a entraîné une demande supplémentaire de 17,4 MT de charbon national d’avril à septembre 2021.

Maintenant, le ministère de l’Énergie a publié des lignes directrices pour opérationnaliser l’utilisation optimale des centrales électriques conformément aux exigences du réseau électrique. Ces directives permettront aux centrales au charbon importées (ayant suffisamment de charbon) de fonctionner et d’alléger le fardeau du charbon national.