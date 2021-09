Les signes que Mercedes n’a pas sacrifié Bottas pour Hamilton · .

Lorsque Mercedes a confirmé qu’ils remplaçaient le groupe motopropulseur de la voiture de Valtteri Bottas pour la deuxième course consécutive à Sotchi, des cris ont éclaté sur les réseaux sociaux.

Bottas s’est initialement qualifié septième pour la course, mais a été relégué à la 16e place sur la grille par la pénalité infligée à Mercedes en changeant des pièces de son groupe motopropulseur. Ils ont installé son cinquième moteur, turbocompresseur et MGU-H de la saison, dépassant ainsi l’allocation maximale de trois par pilote. Mercedes a déclaré que le changement avait été effectué pour des raisons “tactiques”.

En réponse, des accusations ont fusé selon lesquelles l’équipe avait choisi de sacrifier Bottas afin d’aider Lewis Hamilton à garder son rival du championnat Max Verstappen derrière.

Cette affirmation reposait sur l’hypothèse que Bottas contiendrait Verstappen pendant la course. Si telle était sa mission, il a échoué, car au sixième tour Verstappen a piqué du nez à l’intérieur de la Mercedes au virage 13 et Bottas n’a offert aucune résistance.

Bottas était “juste” avec Verstappen, a déclaré Horner. Lors du défilé des pilotes d’avant course, on a demandé à Verstappen s’il pensait qu’ils essayaient d’interférer avec sa course et s’est opposé. « Il faudrait leur demander, dit-il.

Le directeur de l’équipe, Christian Horner, s’adressant aux médias après la course, a également laissé passer l’opportunité de rentrer. Il a également souligné que Bottas était scrupuleusement juste dans ses relations avec Verstappen lorsqu’ils se sont rencontrés sur la piste.

“Je ne connais pas les raisons”, a déclaré Horner. « C’était dit ‘tactiquement’ avant la course.

“Je pensais que Valtteri était juste avec Max quand ils couraient roue contre roue. Il n’a pas perdu de temps à le dépasser. Et c’était une étape importante dans la course.

L’équipe de Horner a déjà dépassé l’allocation d’unité de puissance pour leurs deux pilotes, en partie à cause de dommages, et a suggéré que le changement de Mercedes pour Bottas était dû à des raisons similaires.

« De toute évidence, ils ont des problèmes que nous gérons tous. Nous sommes très concentrés sur nos propres problèmes plutôt que sur Mercedes. »

Mercedes s’attendait à ce que les dépassements soient plus faciles à Sotchi. Après la course, Mercedes a donné une explication similaire à Horner, faisant référence aux préoccupations concernant l’état de leurs unités de puissance. Ils ont également déclaré que, rétrospectivement, ils auraient reconsidéré leur décision d’échanger les pièces du moteur de Bottas s’ils avaient réalisé à quel point les dépassements seraient difficiles à Sotchi.

C’était la deuxième course consécutive Bottas a été déplacé vers l’arrière du peloton par un changement de groupe motopropulseur. À Monza, il est passé de la 20e à la troisième place, mais à Sotchi, il se dirigeait vers une arrivée sans but jusqu’à ce qu’une averse tardive lui donne l’occasion de monter dans l’ordre.

Andrew Shovlin, responsable des opérations sur piste de l’équipe, a déclaré qu’il souhaitait changer le groupe motopropulseur de la voiture numéro 77 afin de l’inspecter. Mais il a admis qu’ils auraient peut-être attendu une course ultérieure pour le faire s’ils avaient pensé que Bottas trouverait le dépassement si difficile.

“Cette unité de puissance sur laquelle nous devons faire une enquête plus approfondie et juste la revoir à Brixworth. Mais il s’agissait simplement de regarder où il se qualifiait, en pensant que nous devrons peut-être en prendre un autre à un moment donné. Nous avons juste décidé d’y aller et d’installer une nouvelle unité de puissance.

“Mais en disant que, lorsque nous avons pris la décision, nous pensions que ce serait une course où nous pourrions récupérer plus facilement que nous ne l’avons fait. Je pense que sachant à quel point il était difficile de dépasser, nous aurions peut-être eu un point de vue différent à ce sujet.

“Mais c’était vraiment juste un cas, avec les qualifications sur sol mouillé et n’ayant pas performé au niveau de la voiture, nous avons pensé que ce serait le moment logique de le prendre.”

Shovlin a déclaré que la baisse des températures sur la piste entre vendredi et dimanche a rendu les dépassements plus difficiles que prévu en course.

“[In] les conditions plus fraîches, les pneus avant ont eu du mal, nous sous-virions un peu. Alors que vendredi les arrières étaient vraiment l’essieu qui souffrait le plus, ici c’était l’avant.

« Quand vous ne pouvez pas suivre dans ces quatre derniers virages, alors vous ne pouvez pas vous approcher suffisamment pour dépasser. C’était vraiment une question d’équilibre de la voiture. Mais je pense que les conditions plus fraîches rendaient les choses plus difficiles que faciles. »

Il ne fait aucun doute que certaines équipes de Formule 1 ont fait des choses plus cyniques que de changer le moteur d’un pilote tôt – ou inutilement – ​​pour aider leur coéquipier dans le championnat. Et Bottas a déjà prêté main-forte à Hamilton à Sotchi. Mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est ce qui s’est passé cette fois.

