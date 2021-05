Les «similitudes frappantes» de la princesse Charlotte et de la reine en images incroyables | Royal | Nouvelles

Une nouvelle photo de Charlotte a été publiée pour son sixième anniversaire la semaine dernière, qui montre la jeune royale avec un énorme sourire et des cheveux longs. La photographie, qui a été prise par sa mère Kate, duchesse de Cambridge, représente Charlotte à l’extérieur dans une robe fleurie et marque son deuxième anniversaire consécutif pour lequel il existe des restrictions de verrouillage. Chaque fois qu’une nouvelle image est publiée, il y a toujours un débat pour savoir à qui ressemblent le plus les enfants de Cambridge et Charlotte a toujours ressemblé à la reine.

Cependant, une photographie déterrée de Sa Majesté lorsqu’elle était enfant montre à quel point elle ressemblait à ce à quoi son arrière-petite-fille ressemble maintenant.

Sur une photographie de la reine de 1934, la princesse Elizabeth, qui aurait sept ou huit ans, pose avec sa main sur le côté de son visage avec une expression sérieuse.

Sur une autre photographie, cette fois de 1935, alors que la reine aurait huit ou neuf ans, elle portait une robe en mousseline froncée et des gants sans doigts en dentelle.

Le couple sourit tous les deux à la caméra et leurs visages sont très similaires, bien que la reine ait l’air légèrement plus timide que Charlotte.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Mme Gripper a déclaré dans le podcast de cette semaine: «De toute évidence, chaque fois que des photos d’enfants sortent, c’est comme: ‘À qui ressemble-t-elle le plus?’

«Est-ce Kate, est-ce William, est-ce la reine, est-ce Prince George? Pour qui allez-vous?

M. Myres a immédiatement dit: «La reine! Quelqu’un m’a envoyé une photo de la reine à sept heures et c’est tout simplement frappant.

«Je pensais qu’elle était un mélange de William et Kate, puis j’ai été époustouflé par cette photo de la reine quand elle avait sept ans, alors je vais avec la reine.

Ainsi, au lieu de publier l’image de Charlotte eux-mêmes, ils l’ont envoyée aux médias pour qu’ils la diffusent le jour de son anniversaire samedi dernier.

Mme Gripper a déclaré à propos de la photo: «Six – elle a l’air vraiment adulte, ses cheveux sont aussi très longs, elle a ce sourire à pleines dents.

«Très jolie petite robe de Rachel Riley – pas la Rachel Riley off Countdown mais la créatrice Rachel Riley – qu’elle porte et un joli sourire à pleines dents, et elle a définitivement les cheveux de sa mère.

M. Myers: «C’était juste assez détendu, n’est-ce pas?

«Tout comme des enfants normaux qui jouent, comme lorsque Louis a éraflé ses chaussures lors de son premier jour de crèche il y a quelques semaines

«Et maintenant, ce n’est qu’une jolie photo détendue. Ce sont de superbes clichés.

Mme Gripper a convenu que l’enfant de six ans n’avait pas de «cheveux brillants et faits» pour la photo.

Elle a dit: “Elle a l’air d’être sur le point de s’arrêter de courir pendant cinq minutes pour être attrapée, ‘Restez immobile, maintenant repartez’.”

