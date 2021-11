Les Simpson affrontent le vrai crime avec un épisode en deux parties inspiré des frères Coen et les fans n’en ont pas assez

Les Simpsons restent d’actualité avec le nouvel épisode de cette semaine, qui est une parodie du vrai genre de crime en pleine expansion. Le premier volet d’une histoire en deux parties présente des envois de Fargo, No Country for Old Men, Blood Simple, A Simple Man et Raising Arizona, entre autres. Il s’intitule « Une Flandre simple ».

Le nouvel épisode des Simpsons a fait hurler les fans sur ses nombreuses références à l’obsession américaine pour les crimes violents. Il a fallu quelques films qui ont plus de dix ans ainsi que le phénomène général du vrai crime lui-même. Il met en vedette les stars invitées Brian Cox, Cristin Milioti et Timothy Olyphant, entre autres, et Ned Flanders (Harry Shearer) est impliqué dans des affaires criminelles.

Ce n’est qu’une partie de la parodie du vrai crime, l’autre partie étant diffusée dimanche sur Fox. À en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, les fans peuvent à peine attendre. Voici un aperçu de ce qu’ils disent.

Blagues cachées

Un jeu de mots de Drake sur les marchés d’hiver ? Oh ouais, tu paries ! De plus, la livraison de Dan C sur « Quand tu as acheté tous les orphelins de la ville, je pensais que tu étais un FOOL » est l’une de mes lignes préférées dans cet ep. pic.twitter.com/ji0PcZoMZo – 😬 (@CesarWeGetIt) 8 novembre 2021

Enfin, les fans se sont dépêchés d’être les premiers à signaler des blagues subtiles et cachées dans l’épisode, y compris plusieurs gags visuels. Les Simpsons reviennent le dimanche 14 novembre à 20 h HE pour « A Simple Flanders Part 2 ».

Des invités de prestige

Pourquoi chaque épisode a-t-il besoin d’une guest star ? Vous vous souvenez dans les années 90, lorsque la série parlait de personnages et de relations ? – Tyree 🎃 (@whoopsy_doodle) 7 novembre 2021

Certains fans ont critiqué la série pour s’être appuyée sur des stars invitées dans de plus en plus d’épisodes au fil des ans.

Swifties

au secours je ne savais même pas que les simpsons fonctionnaient toujours – evaluna 🧣est dans son ère de la télévision ROUGE (@cullensbabymama) 8 novembre 2021

L’épisode a également attiré l’attention du fandom pur et dur de Taylor Swift, même si certains étaient étonnamment déconnectés du monde de l’animation.

Gros Tony

Vous m’avez fait une offre que je ne peux pas refuser. J’adore Gros Tony ! – Andy Pelipiak🇨🇦🦃🦃🌮 (@apelipiak) 5 novembre 2021

Lorsque l’acteur Joe Mantegna a taquiné son apparition dans la série ce week-end, cela a suffi à attirer des téléspectateurs inactifs. Son personnage préféré des fans était un choix évident pour cet épisode sur le thème du crime.

Comptage des références

J’adore les appels à Fargo, No Country For Old Men, Raising Arizona et A Simple Plan dans l’épisode de cette semaine de #TheSimpsons ! pic.twitter.com/BcWPWa4p1K – Rockin ‘Bubbles Rialto avant Noël 🐈 (@PippiTheCat1) 8 novembre 2021

Les fans se sont bien amusés à comptabiliser les références de l’épisode, à la fois vagues et spécifiques. Quelques captures d’écran partagées côte à côte avec leur inspiration.

