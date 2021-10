Les Simpson collaborent avec Balenciaga et défilent dans la mode | INSTAGRAM

Récemment de la célèbre marque de vêtements Balenciaga a collaboré avec diverses entreprises telles que Jeux épiques et ses Peaux de FortniteCependant, aujourd’hui, c’est à nos amis jaunes, les Simpsons, de rejoindre cette célèbre entreprise et ils se sont déguisés pour un grand défilé.

C’est un chapitre que les Simpson ont lancé sur leur propre chaîne, un chapitre très spécial dans lequel ils présentaient le Collection Balenciaga printemps – été 2022, la maison de couture fondée en 1917 lors de la semaine de la mode à Paris par l’Espagnol Cristóbal Balenciaga.

Il y avait un défilé en direct de la marque et il y avait de très grandes stars comme Cardi B ou Naomi Campbell, qui portaient des designs exclusifs de cette célèbre marque mais le meilleur de tous était quand le chapitre Simpsons a été projeté en plein événement.

Dès le début de l’épisode, nous avons pu apprécier que Homère J’essayais de réaliser l’un des rêves de Margarine, qui fête son anniversaire le 2 octobre et c’est pourquoi elle a décidé d’envoyer un mail aux responsables de la Maison de Mode.

C’est ainsi qu’ils ont envoyé une robe de marque à l’épouse de notre protagoniste, qui était chargée de profiter de chaque instant avec le vêtement, cependant, elle a dû le retourner en raison du coût élevé qu’il avait.

C’est alors que les réalisateurs de la marque ont décidé de se rendre à Springfield et d’inviter nos personnages adorés à la présentation à Paris, là où l’épisode était diffusé sur un projecteur.

C’est ainsi que nous pouvons voir comment certains des personnages les plus emblématiques de la série enfilent des vêtements de marque et défilent lors du défilé de mode, révélant certains vêtements.

Vous pouvez voir le chapitre sur YouTube en plus de ce qui est également posté sur les réseaux sociaux de Balenciaga et de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, qui étaient en charge de l’organisation du défilé et il est totalement gratuit, nous vous invitons donc à le voir

Nul doute que les créateurs des Simpson savent parfaitement exprimer des idées et bien sûr divertir leur public, tant les personnes présentes à l’événement que les internautes ont trop apprécié cet épisode, qui est vraiment quelque chose de spécial et rien de plus que quelque chose comme ça. arriverait, mais il a été reçu d’une excellente manière.