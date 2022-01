Les Simpson ont-ils prédit ou inspiré « Don’t Look Up » ?

Le 24 janvier, il est sorti via Netflix Ne lève pas les yeux (2021), une satire apocalyptique réalisée par Adam McKay qui a une distribution de premier ordre avec des acteurs tels que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, entre autres; et qu’il est devenu le film le plus regardé en une semaine dans l’histoire du géant du streaming.

Selon Date limite, dans la semaine du 27 décembre au 2 janvier dans le total des utilisateurs dépensés 152,29 millions d’heures de visionnage de Don’t Look Up (2021), devenant ainsi le troisième film le plus regardé lors de ses 28 premiers jours sur la plateforme, derrière Boîte à oiseaux (2018) et Avis rouge (2021).

Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques négatives et positives, mais parmi les commentaires qui ont attiré le plus d’attention, c’était la similitude trouvée entre Ne lève pas les yeux (2021) et un chapitre de Les Simpsons titré « La comète de Bart », qui fait partie de la sixième saison de la série et est sorti en 1995.

L’intrigue est globalement la même, l’enseignant et l’élève découvrent qu’il y a une comète dans le ciel qui est sur le point d’entrer en collision avec la Terre, ils essaient d’avertir tout le monde, mais les réactions des autorités et des gens ne sont pas attendues. l’apathie qui existe à l’égard de ce fait.

Le contexte dans lequel les deux productions sont développées est assez différent, puisque dans Les Simpsons Étant un épisode si ancien, il n’y a pas eu de montée des réseaux sociaux et d’Internet comme nous le voyons dans Ne lève pas les yeux (2021), dans lequel il est évident qu’à travers les réseaux et même la télévision, ils accordent une plus grande importance à d’autres questions telles que le divertissement et la manipulation par le gouvernement.

Tant dans la série que dans le film, le manque d’intérêt de l’humanité est évident, car personne ne croit que quelque chose de grave va vraiment se passer, donc la nouvelle de la comète qui va s’écraser contre la Terre n’est pas pris au serieux.

Dans Les Simpsons la comète s’écrase mais ne détruit que Springfield et quand la première tentative de détruire le rocher échoue, la politique retire son aide, à ce moment, le célèbre présentateur de télévision Kent Brockman Dites la phrase suivante : « Je l’ai déjà dit et je le répéterai. La démocratie ne marche pas. »

Selon les adeptes de la série, finalement le chapitre de « La comète de Bart » arrive à une fin assez similaire à celle du film, car en réalité cet épisode se termine quatre ans plus tard avec un spécial Halloween dans lequel vous pouvez voir une fusée voyager vers une autre planète tout en transportant un groupe sélectionné de personnes qui ont fui la Terre, qui arrive aussi dans Ne lève pas les yeux (2021).

Il ne faut pas oublier que ce n’est pas la première fois que Les Simpsons fait une prédiction ou peut avoir servi d’inspiration pour McKay pour ce film, car dans la série animée l’arrivée de Atout à la présidence ou à la présentation de Lady Gaga au Super Bowl avant que cela ne se produise.