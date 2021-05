Les Simpsons célèbrent le jour de la guerre des étoiles avec un court métrage fantastique de Maggie – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les fans de Star Wars célèbrent le jour de Star Wars ce 4 mai.

Disney a rejoint les festivités, alors que la société publiait un court métrage d’animation Les Simpsons pour commémorer l’histoire fantastique, créée par George Lucas, qui suit les aventures de Luke Skywalker, de la princesse Leia Organa et de Han Solo dans leur lutte pour renverser Dark.Vader et le Empire.

Le réveil de la sieste est le nom de ce court métrage d’animation qui unit Les Simpsons à la saga Star Wars. La protagoniste de cette histoire n’est autre que Maggie, qui est destinée à vivre une aventure dangereuse pour remplir une mission implacable: retrouver sa tétine.

La plus petite de la famille Simpson se plongera dans une «crèche très lointaine … mais au sein de Springfield».

Il affrontera les Sith, la racaille et les androïdes pour faire tomber le côté obscur dans une bataille finale brutale, alors qu’il tente de récupérer l’un de ses biens les plus précieux.

Bien que les références à Star Wars dans Les Simpsons n’aient pas manqué tout au long de ses plus de 30 saisons, Le réveil de la sieste représente le premier croisement officiel des deux histoires depuis que Disney a acquis Fox.

Où voir «Le réveil de la sieste»?

Ce court métrage animé de la populaire famille jaune est disponible sur la plateforme Disney Plus.

Sa durée est de 3 minutes, car il s’agit d’une promotion; Cependant, Awakening from the Nap n’est que l’un des contenus que la société a préparés pour célébrer le jour de la guerre des étoiles.

Et c’est que ce 4 mai a également été créée sur la plateforme de streaming Star Wars: The Bad Batch, une série animée qui raconte les batailles et les aventures du Clone Force 99, une équipe composée de Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair et Echo.

Ce n’est pas tout parce que Disney a également préparé d’autres programmes spéciaux sur les véhicules, les navires et les planètes qui apparaissent dans Star Wars.

Star Wars Day est également connu sous le nom de «Que la Force soit avec vous» («Que la Force soit avec vous», traduit en espagnol par: «Que la Force soit avec vous»).

Sans aucun doute, c’est l’une des dates les plus importantes pour les fans de la saga, dont le premier film (Episode IV: Un nouvel espoir) est sorti en salles il y a 44 ans.

Informations sur le millénaire