Les Simpsons : Hit and Run refait par un fan dans Unreal Engine 5 avec lancer de rayons

YouTuber Reubs a refait The Simpsons: Hit and Run dans Unreal Engine 5, et a même ajouté un éclairage par traçage de rayons.

Bien qu’il n’ait créé que la première mission du jeu, ce que Reubs a créé est super cool.

Dans la vidéo, Reubs explique comment il a refait le jeu, en commençant par la carte, en créant Homer et en ajoutant l’interface utilisateur. Il montre ensuite un peu de gameplay et un aperçu des véhicules, des missions et des finitions.

Le jeu commence vers 5h50 minutes. Ensuite, la vitrine principale du gameplay a lieu à 10h48.

Cela montre vraiment ce que le jeu pourrait être si un studio devait remasteriser ou refaire complètement le titre. On se souvient des Simpsons: Hit and Run comme l’un des, sinon le meilleur, des jeux basés sur la célèbre famille et la distribution des personnages de la série.

Zut, même Joe McGinn, le concepteur principal du jeu original, a été impressionné par le travail de Reubs, à en juger par le commentaire épinglé sur la vidéo.

Regarder la vidéo nous donne vraiment envie d’une réédition HD ou d’un remake du jeu. Zut, même le producteur original pense que ce serait une bonne idée.

Le jeu est continuellement apparu sur nos listes de souhaits au fil des ans ici à VG247 et plus récemment dans notre liste des meilleurs jeux PS2.

Le jeu est sorti en 2003 pour GameCube, PS2 et la Xbox d’origine avant d’être porté sur Windows. Il a été inspiré par la série Grand Theft Auto, et les développeurs Radical Entertainment ont collaboré avec les scénaristes de la série et ont lancé le dialogue.