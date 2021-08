Les Simpsons : Nancy Cartwright explique comment elle a inventé la voix de Nelson et son célèbre rire

En tant que voix de Bart Simpson et de nombreux autres personnages des Simpsons, Nancy Cartwright est l’une des comédiennes vocales les plus célèbres de la planète. Elle a maintenant révélé plus d’informations sur la façon dont elle a inventé la voix de l’intimidateur Nelson Muntz et en particulier son insulte riante emblématique “haw-haw”.

Nelson a fait ses débuts dans l’épisode de la saison 1 “Bart the General”. Cartwright a déclaré sur Twitter qu’on lui avait attribué le rôle de Nelson pour l’épisode et s’est demandé : “Qui est-il ? A quoi ressemble-t-il ?” Il n’y avait pas de processus d’audition pour Nelson – Cartwright a dû tout inventer elle-même.

“Tout d’un coup, on m’a assigné cette partie. OK, je dois trouver le son. Alors je me dis : ‘À quoi ressemble un tyran ?’ C’est vraiment tout ce à quoi j’ai pensé. À quoi ressemble un tyran ? » elle a dit.

Avec cette idée en tête, Cartwright a créé la voix de Nelson. C’est une voix grave et bourrue qui ne vous rend pas vraiment heureux ou soutenu – digne d’un tyran.

Cartwright a également déclaré que la célèbre ligne “haw-haw” de Nelson était également improvisée dans son origine. Il a été écrit dans le script comme “haw haw”, et Cartwright y a mis une voix qui est maintenant incroyablement célèbre et mémorable. Elle n’a pas vraiment expliqué comment l’intonation spécifique lui était venue, mais elle est maintenant ancrée dans l’histoire des médias et la culture pop en tant que refrain populaire lorsqu’on se moque de quelqu’un.

En plus de Bart et Nelson, Cartwright exprime le copain intimidateur de Nelson, Kearney, Ralph Wiggum, Todd Flanders et Database, en plus de Maggie le bébé.

La saison 33 des Simpsons démarre en septembre avec le tout premier épisode entièrement musical de la série de longue date. En dehors de l’émission télévisée, l’écrivain Matt Selman a récemment expliqué qu’il aimerait voir un remaster des Simpsons : Hit & Run.