“Les Simpsons” prédisent à nouveau l’avenir avec le voyage spatial de Richard Branson

Au cours de 32 saisons, Les Simpsons ont développé une réputation légèrement troublante pour prédire l’avenir. Dans le dernier morceau de prévoyance incroyable, les fans ont remarqué que dans l’épisode 15 de la saison 25, diffusé le 23 mars 2014, Les Simpsons ont prédit que le milliardaire Richard Branson irait dans l’espace. Dans l’épisode intitulé « La guerre de l’art », le faussaire d’art Klaus Ziegler (Max von Sydow) dit à Lisa Simpson (Yeardley Smith) que ses contrefaçons « font plaisir aux gens du monde entier ». Le spectacle passe ensuite à diverses personnes qui ont acquis les contrefaçons d’art de Ziegler, y compris Branson, vues dans l’espace avec l’une des peintures sur le mur de son vaisseau spatial.

Les Simpson ont prédit plusieurs choses au fil des ans, notamment l’attaque du tigre Siegfried et Roy en 2003, Disney achetant la 20th Century Fox et la présidence de Donald Trump. Cependant, des personnes sur Twitter ont souligné que Virgin Galactic travaillait pour les voyages dans l’espace depuis 2004, donc ce n’était pas exactement “Nostradamus”.

Branson a été le vainqueur de la course spatiale milliardaire contre le fondateur d’Amazon Jeff Bezos le 11 juillet lorsqu’il est allé dans l’espace avec le lancement du premier vol en équipage complet de Virgin Galactic, marquant une nouvelle ère du tourisme spatial et cimentant la place de Branson dans l’histoire en tant que première personne voyager dans l’espace à bord d’une fusée qu’il a aidé à financer. Après des années de planification, Branson est monté à bord du VSS Unity, le jet porteur à double fuselage de Virgin, le jet porteur à double fuselage de Virgin aux côtés de ses cinq autres coéquipiers – l’entraîneur d’astronautes de Virgin Beth Moses, l’ingénieur de vol Colin Bennett, le vice-président des relations gouvernementales de l’entreprise, Sirisha Bandla, et les pilotes David Mackay et Michael Masucci. Selon CBS News, avec quelque 500 personnes regardant le vol historique, le vaisseau spatial a lancé Branson et les autres dans l’histoire à 8h40, heure locale.

Alors que le navire montait à environ 45 000 pieds, Unity a été libéré au-dessus du désert du Nouveau-Mexique, le vaisseau spatial accélérant à environ trois fois la vitesse du son avant de s’arrêter. Unity a finalement hissé l’équipage à une altitude de 53,5 milles, soit trois milles et demi au-dessus de ce que la NASA et la FAA considèrent comme la “limite” de l’espace, donnant aux personnes à bord de l’engin une vue de la Terre alors qu’elles expérimentaient l’apesanteur. “À tous les enfants là-bas, j’étais autrefois un enfant avec un rêve regardant les étoiles. Maintenant, je suis un adulte, dans un vaisseau spatial avec beaucoup d’autres adultes merveilleux, regardant notre belle et belle Terre”, Branson mentionné. « À la prochaine génération de rêveurs : si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire ! »

Le voyage de 59 minutes de Branson dans l’espace a eu lieu neuf jours seulement avant le vol prévu du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, en orbite. Le 20 juillet, Bezos, son frère Mark et plusieurs autres devraient embarquer à bord du New Shepard, un système de fusée suborbital développé par sa société aérospatiale Blue Origin. Le vol décollera de l’ouest du Texas et emmènera les passagers sur un vol de 11 minutes au-dessus de la ligne Kármán, “la frontière de l’espace internationalement reconnue”.