Les Sims 4 organisent désormais des événements musicaux virtuels

Les Sims d’Electronic Arts est la dernière marque à avoir commencé à organiser des concerts virtuels dans le jeu.

Le géant de l’édition a annoncé les Sims Sessions, qui verront des chansons interprétées dans la langue simlish emblématique de la franchise. La star de la pop nominée aux Grammy Bebe Rexha jouera quelques chansons, tandis que Dave Bayley de Glass Animals et le chanteur, auteur-compositeur et producteur Jay Oladokun ouvriront l’événement.

Le festival se déroulera du 29 juin au 7 juillet dans Les Sims 4.

“J’ai toujours été fan de la façon dont Les Sims permet aux joueurs d’exprimer leur créativité avec les autres dans le jeu”, a déclaré Rexha.

« Les sessions Sims seront une expérience amusante pour les fans du monde entier pour profiter de la musique et passer du temps avec des amis d’une manière que seuls les Sims peuvent offrir. Je suis tellement excité de revenir au jeu et j’ai aussi hâte de voir les fans publier leurs vidéos Simlish de Sabotage.”

Le président de la musique d’EA, Steve Schnur, a ajouté : « Sims Sessions est la prochaine évolution de la musique dans Les Sims. Nulle part ailleurs les joueurs ne peuvent entendre et expérimenter ces performances exclusives de Bebe, Dave et Joy. Avec la destination d’expression de soi que sont les Sims Sessions, EA va une fois de plus redéfinir la barre pour les jeux, la musique et la culture mondiale. »

Bien que Les Sims entretiennent une relation avec l’industrie de la musique depuis un certain temps, cela fait suite aux concerts dans le jeu devenus populaires ces dernières années. Fortnite a accueilli des événements tels que DJ Marshmello et le rappeur Travis Scott, tandis qu’il organise un concert avec le groupe britannique Easy Life le 27 juin.

Les Sims 4 ont attiré plus de 30 millions de joueurs depuis ses débuts en 2014.

