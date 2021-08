Les Sims pourraient être la vraie vie

Première étape : exister. Deuxième étape : créez un jeu sur l’existant. Troisième étape : Profit.Image : EA / Kotaku

La vie imite. Ou l’art imite la vie. Ou les deux s’imitent suffisamment pour que nous ne puissions pas dire lequel est lequel. Et si nous ne pouvons pas dire qui est quoi, alors comment pouvons-nous savoir si nous existons dans la vie ou dans l’art ? Comment savons-nous que cette vie n’est pas qu’un jeu de Sims géant ?

Bon, donc cette semaine sur Splitscreen, nous parlons des Sims. Il y aura une brève crise existentielle où nous réfléchissons à vivre dans une simulation et reconnaissons que vos Sims peuvent jouer aux Sims dans le jeu avant de nous remettre du bord du gouffre pour discuter de l’étendue de cette franchise. Avec quatre jeux principaux, quelques spin-offs, pas un mais deux jeux mobiles, et juste un nombre absolument fou de packs DLC, il y a beaucoup à regarder.

En tant qu’experts résidents des Sims, Michael Fahey et Ethan Gach me posent des questions alors que nous pensons enfin à une extension qui n’existe pas encore. C’était plus dur qu’il n’y parait ! J’aurai une version quelque peu controversée d’un mod que j’aurais aimé qu’il soit dans le jeu proprement dit. Et, naturellement, Fahey aura une histoire ridicule sur sa vie qui est vaguement liée au sujet en question.

Écoutez l'épisode complet alors qu'Ethan et moi continuons d'essayer de convaincre Fahey que nous ne sommes vraiment pas si mauvais, nous le jurons.

